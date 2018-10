Mega Sg: Retro-Konsole bringt Comeback für Sega Mega Drive und Co

Gerät versteht sich mit alten Cartridges und CDs und liefert 1080p-Ausgabe und Wireless-Controller

Wenngleich Sega im Rennen mit Sony und Nintendo letztlich das Nachsehen hatte, konnte das Unternehmen davor mit einigen Geräten die Herzen der Spieler erobern. Dementsprechend liegen in einigen Haushalten nach wie vor diverser Games herum. Die Konsolen selbst sind allerdings häufig schon dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen.

Das Unternehmen Analogue will es Spielern nun aber ermöglichen, ihre Spiele "von damals" wieder zu erleben. Und zwar nicht in emulierter Form auf ihrem PC, sondern in "klassischer" Form per Cartridge oder CD. Dafür hat man die Retrokonsole Mega Sg angekündigt.

foto: analogue Der Analogie Mega Sg.

Support für fünf Systeme

Diese soll sich gleich mit den Spielen für fünf Systeme verstehen. Cartridges für den Sega Genesis und Mega Drive können direkt in das Gerät eingesteckt werden. Für Sega CD und Mega CD kann man den Mega Sg an das alte Modul anschließen. Unterstützung für den Game Gear, Mark III, SG-1000 und SC-3000 lässt sich mit zusätzlichen Cartridge-Adaptern herstellen, einer für das Master System wird der Konsole beigelegt. Insgesamt gibt es für die unterstützten Systeme ein Portfolio von rund 2.200 Games.

foto: analogue Frontansicht des Mega Sg.

Die Ausgabe auf moderne Fernseher erfolgt in 1080p über einen HDMI-Anschluss, die Skalierung und andere Einstellungen sollen sich konfigurieren lassen. Unterstützt werden sowohl der PAL-, als auch der NTSC-Standard. Wer will, kann über eine 3,5mm-Klinke auch einen Kopfhörer nutzen. Versprochen wird 48KHz/16-Bit-Sound-Für die Steuerung lassen sich entweder die alten Gamepads anschließen oder mittels eines zusätzlichen Dongles drahtlose Retro-Controller nutzen.

analogue "Golden Axe" am Mega Sg.

Als Weihnachtsgeschenk für Retro-Freunde geht sich der Mega Sg nicht aus. Die Konsole kann allerdings bereits vorbestellt werden. Die Lieferung soll im April 2019 erfolgen. (red, 17.10.2018)