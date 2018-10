Schon 124 Anzeigen wegen Schulschwänzens seit Schulstart in Wien

Seit Schulbeginn müssen Schüler bei mehr als drei unentschuldigten Fehltagen verpflichtend angezeigt werden. Die Mindeststrafe beträgt 110 Euro

Wien – Seit diesem Schuljahr ist durch eine Gesetzesnovelle der Umgang mit Schulschwänzern in Österreich verschärft worden: So müssen Schüler schon nach mehr als drei vollen Fehltagen ohne Entschuldigung von der Schulleitung angezeigt werden.

Das laufende Schuljahr ist in Wien gerade einmal eineinhalb Monate alt, in diesem Zeitraum gab es aber bis einschließlich Dienstag bereits 124 Anzeigen. Diese Zahl wurde auf STANDARD-Anfrage von der Magistratsdirektion Wien genannt.

Die Novelle, die Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) einbrachte, sieht vor, dass Schüler nur bei bis zu drei vollen Fehltagen ohne Entschuldigung keine Anzeige fürchten müssen. Ab dem vierten Tag untentschuldigten Fernbleibens – egal ob an aufeinanderfolgenden Tagen oder im Lauf der neunjährigen Schulpflicht – muss das Fehlverhalten des Schülers von der Schulleitung verpflichtend zur Anzeige gebracht werden. Diese soll freilich nur dann erfolgen, wenn keine anderen vertretbaren Erklärungen der Erziehungsberechtigten vorliegen.

Mindeststrafe 110 Euro, Maximalrahmen 440 Euro

Weil es sich um eine Verwaltungsübertretung handelt, wird das Verfahren bei der Bezirksverwaltungsbehörde – in Wien ist diese das Magistrat – geführt. Die neu eingeführte Mindeststrafe beträgt 110 Euro, der bisher bereits gültige Strafrahmen geht bis 440 Euro. Auch Ersatzfreiheitsstrafen bis zu zwei Wochen können verhängt werden. Wird das Fernbleiben erst im Nachhinein plausibel erklärt, können Verfahren auch eingestellt werden.

Bisher war seit dem Schuljahr 2016/17 ein aufwendiges Vorverfahren nötig, erst in letzter Konsequenz waren Anzeigen für Schulschwänzer vorgesehen. So wurde ein Verfahren erst "im Fall des unentschuldigten Fernbleibens im Ausmaß von fünf Tagen, 30 Unterrichtsstunden in einem Semester oder drei aufeinanderfolgenden Tagen" in Gang gesetzt. Der fünfteilige Stufenplan sah dann vor einer Anzeige Gespräche mit der Schulleitung, Schulpsychologen, Schulaufsicht sowie auch Jugendwohlfahrt vor.

2016/17 gab es in Wien nach zuletzt verfügbaren Zahlen 546 Anzeigen wegen Schulschwänzens, davon waren 265 rechtskräftig. In 260 Fällen wurden Geldstrafen verhängt, davon einmal die Höchststrafe von 440 Euro, zwölfmal waren es 420 Euro.

Davor gab es – mit strengeren Bestimmungen – durchschnittlich mehr als 1.000 Anzeigen wegen Schulschwänzens pro Schuljahr. 2011/12 waren es etwa 1.308 Anzeigen, davon 601 rechtskräftig. Geldstrafen wurden in 572 Fällen verhängt. 2013/14 wurden 865 Anzeigen verhängt (339 rechtskräftig), 330-mal wurden Geldstrafen ausgesprochen.

258 Anzeigen wegen Gewaltdelikten an Schulen

Am Dienstag veröffentlichte der Stadtschulrat auch erstmals genaue Zahlen zu Anzeigen wegen Gewaltdelikten an Wiener Schulen. Demnach hat es im vergangenen Schuljahr 258 entsprechende Anzeigen gegeben – mehr als 90 Prozent davon betrafen strafbare Handlungen gegen Leib und Leben wie zum Beispiel Körperverletzung. Alleine in den Neuen Mittelschulen (NMS) wurden 138 Anzeigen erstattet. (David Krutzler, 17.10.2018)