Stefan Sagmeister: "Die Definition von Schönheit ist einfach"

Sagmeister: Ich selber gehe jeden Morgen auf der High Line in New York laufen und habe dort kaum je ein weggeworfenes Papier gesehen. 50 Meter von der High Line entfernt im benachbarten Meatpacking District liegt jede Menge Abfall in den Rinnsteinen, aber nicht auf der High Line. Die Sorgfalt, mit der die High Line gestaltet ist, verändert das Verhalten der Besucher. (Michael Hausenblas, Rondo, 23.10.2018)

Sagmeister: Der gute Byung-Chul Han hat sich als Akademiker über lange Zeit mit glatten Dingen beschäftigt, er ist dadurch dem Glatten überdrüssig geworden und lehnt es ab. Wir glauben, das trifft auf den "normalen" Menschen nicht zu. Man sieht das auch am unglaublichen Erfolg des iPhone. Jedes Smartphone ist heute entweder ein iPhone oder ein vom iPhone beeinflusstes Telefon. Als Designer sehen wir die kreative Kraft, die notwendig war, um das iPhone zu entwerfen als viel größer an, als die Kraft, die es benötigt, um es als "zu glatt" zu kritisieren. Jonathan Ives ist also der klügere Kopf.

"Sagmeister & Walsh: Beauty"

Museum für angewandte Kunst, Wien

Stubenring 5

1010 Wien

24. Oktober bis 31. März



Der Grafikdesigner Stefan Sagmeister wurde 1962 in Bregenz geboren. Er arbeitete unter anderem für Time Warner, das Guggenheim-Museum, die Rolling Stones und die Zumtobel AG. Seit 2012 führt er seine New Yorker Agentur zusammen mit der Designerin Jessica Walsh, die 1986 in New York geboren wurde und für Kunden wie Levi's, Adobe oder die "New York Times" arbeitet und an der School of Visual Arts in New York unterrichtet.

sagmeisterwalsh.com