George Clooney gibt sich für Nespresso als edler Ritter aus

Er rettet ein mittelalterliches Königreich, ihm zur Seite steht die britische Schauspielerin Natalie Dormer ("Game of Thrones")

Wien – George Clooney – er wirbt seit 2006 für Nespresso – ist am Mittwoch in einem neuen Spot für die Kaffeemarke zu sehen. In "The Quest" rettet Clooney in edler Ritterrüstung ein mittelalterliches Königreich, bevor er sich für die Erfüllung seines gewährten Herzenswunsches auf die Straßen des heutigen New York City begibt. Sein größtes Begehren nach vollendeter Tat? Nespresso! What else?

nespresso

Die britische Schauspielerin Natalie Dormer, bekannt unter anderem aus der Serie "Game of Thrones", spielt an seiner Seite. Die neue Kampagne wird in weltweit in rund 30 Ländern zu sehen sein.

"Ich arbeite seit vielen Jahren mit Nespresso zusammen und freue mich sehr, wieder am Set zu sein. Diesmal durfte ich mit der besonders talentierten Natalie Dormer zusammen arbeiten und konnte mir endlich einen langersehnten Wunsch erfüllen: Einmal Ritter sein", sagt George Clooney dazu. (red, 17.10.2018)