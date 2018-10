Gewalt in Schulen: Wie beurteilen Lehrkräfte die Situation?

Erstmals wurden Zahlen zu Gewaltdelikten an Schulen erhoben. Was sagen Sie als Lehrkraft, Eltern und Schüler über die Situation an sogenannten Brennpunktschulen?

Der Wiener Stadtschulrat hat nun erstmals Zahlen zu Gewaltdelikten an Schulen erheben lassen. Das Ergebnis: 258 Anzeigen gab es wegen Gewaltdelikten im Schuljahr 2017/18. 229 Anzeigen betrafen strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, damit sind Körperverletzungen gemeint. Zwölf Anzeigen gab es wegen Nötigung oder gefährlicher Drohung, 17 Anzeigen wegen sexueller Belästigung oder anderer strafbarer Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung.

Keine Vergleichbarkeit

Aufgeteilt auf Schulstufen und Schultypen, wurden 29 Anzeigen in Volksschulen verzeichnet, 138 in den Neuen Mittelschulen (NMS), 37 in den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und 30 in ZIS-Schulen (Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik). Es gibt für die Zahlen zwar keine Vergleichbarkeit zu anderen Jahren, aber so viel lässt sich sagen: Gewalt an Schulen ist nicht gleich verteilt. Schulen mit hohem Gewaltanteil – sogenannte Brennpunktschulen – werde man sich näher anschauen, sagt Bildungsdirektor und Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer.

