ZDF zeigt fünf Samstagskrimis vorab in der Mediathek

Ab Freitag stehen fünf neue Filme zum Abruf bereit und sind drei Monate lang in der ZDF-Mediathek verfügbar

Köln – Zum Teil mehrere Wochen vor der TV-Ausstrahlung stellt das ZDF am Freitag fünf neue Samstagskrimis online. Ab zehn Uhr können in der ZDF-Mediathek folgende Filme abgerufen werden: "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" (TV-Ausstrahlung: 20. Oktober), "Schwartz & Schwartz: Mein erster Mord" (27. Oktober), "Wilsberg: Mörderische Rendite" (3. November), "Stralsund – Waffenbrüder" (10. November) und "Herr und Frau Bulle: Tod im Kiez" (17. November). Alle Filme sind drei Monate lang in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Im Juni haben sich die deutschen Öffentlich-Rechtlichen mit der Politik und den Verlagen wie berichtet auf das Ende der Siebentageregel für Mediatheken geeinigt. Sendungen können damit länger als bisher online abgerufen werden. (red, 17.10.2018)