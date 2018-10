Neuer Anlauf für Westsahara-Gespräche

Treffen unter Uno-Vermittlung im Dezember

Genf – Die Konfliktparteien im seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt in der Westsahara haben Gesprächen unter UN-Vermittlung im Dezember zugestimmt. Marokko, die nach Unabhängigkeit strebende Polisario-Front, Algerien und Mauritanien hätten Einladungen des Uno-Sondergesandten und deutschen Ex-Präsidenten Horst Köhler zu Gesprächen in Genf angenommen, sagte Uno-Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag.

Marokko hält seit den 70er Jahren große Teile der früheren spanischen Kolonie Westsahara besetzt. Die Rebellengruppe Polisario kämpft seit Jahrzehnten mit der Unterstützung Algeriens für die Unabhängigkeit des Wüstengebiets und fordert ein Referendum über die Zukunft der rohstoffreichen Region. Die letzte Runde informeller Gespräche zwischen den Konfliktparteien endete 2012 ohne Ergebnis.

Sechsmonatige Frist

Im April billigte der Sicherheitsrat eine von den USA eingereichte Resolution, die Marokko und Polisario eine sechsmonatige Frist für die Wiederaufnahme von Gesprächen setzte. Der ehemalige IWF-Direktor Köhler ist seit einem Jahr Westsahara-Gesandter der Uno.

Bisher beharren alle Konfliktparteien auf ihren Positionen: Marokko will dem Gebiet Westsahara lediglich Autonomie zubilligen, die Polisario-Front fordert ein Referendum über die Unabhängigkeit. Algerien beharrt ebenfalls auf dem Recht der Bewohner der Westsahara, selbst über ihr Schicksal zu entscheiden. (APA, 16.10.2018)