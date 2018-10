Zwei Piloten bei Militärübung in der Ukraine tödlich verunglückt

Kampfjet stürzt bei gemeinsamem Luftwaffenmanöver mit den USA ab

Kiew – Bei einem gemeinsamen Luftwaffenmanöver der Ukraine mit den USA und anderen Nato-Staaten sind zwei Piloten ums Leben gekommen. Ein Kampfjet vom Typ Su-27 sei am Dienstagnachmittag während eines Übungsflugs abgestürzt, teilte die Armeeführung in Kiew auf Facebook mit. Die Leichen der beiden Piloten seien am Absturzort etwa 200 Kilometer südwestlich von Kiew geborgen worden. Es seien Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet worden.

Die Ukraine hatte Anfang vergangener Woche ein gemeinsames Luftwaffenmanöver mit den USA und weiteren Nato-Staaten begonnen. Rund 700 Soldaten beteiligen sich bis zum kommenden Freitag an den Militärübungen. Die Hälfte von ihnen stammt aus Nato-Mitgliedstaaten, unter ihnen auch Großbritannien, die Niederlande, Polen und Rumänien.

Die Übungen finden vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts statt. Im Osten des Landes herrscht seit Frühjahr 2014 ein militärischer Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten. Dabei wurden bisher mehr als 10.000 Menschen getötet. Die ukrainische Regierung, die EU und die USA werfen Russland vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen. Moskau weist die Vorwürfe zurück. (APA, 16.10.2018)