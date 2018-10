Hallo, Detektive! Thomas Brezinas Wunderfahrrad Tom Turbo wird 25

Zum Geburtstag des Erfolgsformats sendet ORF 1 alte Folgen und neue Anekdoten von Thomas Brezina rund um das Detektivfahrrad

der standard

Für Kinder der 1990er-Jahre gab es kein Entkommen: Das eigenwillig bunte Fahrrad namens Tom Turbo und seine Abenteuer waren ein Fixpunkt im ORF-Kinderfernsehen. Vor 25 Jahren startete im ORF die interaktive Krimiserie für Kinder, zunächst unter dem Titel "Die heiße Spur" und später als "Tom Turbo Detektivclub". Am Samstag ab 9 Uhr ehrt der ORF sein Erfolgsformat: Auf ORF 1 werden elf alte Folgen gezeigt. Durch das Tom-Turbo-Spezialprogramm führt Thomas Brezina, Erfinder und Darsteller der Kinderserie.

"Eigentlich hätte das Fahrrad ein Pferd werden sollen", erzählt Brezina am Tom-Turbo-Set in den Räumen der Produktionsfirma Tower 10 Kids TV, doch ihm seien keine Geschichten mit einem Pferd als Hauptcharakter eingefallen. Umso lieber erinnerte er sich an das Fahrrad seiner Kindheit, das er immer wieder selbst umgebaut und dekoriert hat. So entstand die Idee, ein sprechendes Fahrrad Abenteuer erleben zu lassen.

Die simplen Krimiabenteuer mit schrill kostümierten Bösewichten und Tom Turbo als Ermittler fanden großen Anklang beim Zielpublikum. "Die Kinder hatten das Gefühl, Abenteuer zu sehen, die sie selbst erleben können: Wenn man um die nächste Ecke geht, könnte dort Fritz Fantom stehen", erklärt Brezina den Erfolg seiner Serie. Ab 2001 wirkten auch Kinder als Darsteller mit, und Tom Turbos Detektivbüro wurde in den Tiergarten Schönbrunn verlegt. Seine Abenteuer erlebte Tom Turbo außerdem an vielen österreichische Sehenswürdigkeiten, "um den jungen Zusehern auch die kulturellen und landschaftlichen Schönheiten des Landes näherzubringen", heißt es im ORF. Auch Promis und ORF-Stars spielten oft mit. Legendär sind etwa die Auftritte von Ingrid Thurnher, Dagmar Koller und Gerhard Tötschinger.

Thomas Brezina würde es sich "natürlich sehr wünschen", dass der ORF neue Tom-Turbo-Abenteuer zeigt. Geplant sei aber abseits vom Jubiläumsprogramm noch nichts. (os, 18.10.2018)