Hofer will für Hofburg kandidieren – wer noch?

Auch ÖVP und SPÖ werden 2022 wieder einen Anlauf nehmen, ebenso die Neos

Wien – Am Wochenende bekräftigte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) seine Ambitionen, bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022 erneut zu kandidieren. Der amtierende Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird dann 78 Jahre alt sein, es ist unwahrscheinlich, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt. 2016 hatte er Hofer in zwei Stichwahlen ausgebremst.

foto: apa/georg hochmuth Am Wochenende bekräftigte Norbert Hofer seine Ambitionen, bei der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2022 erneut zu kandidieren.

Eine bereits bekannte Widersacherin könnte sich Hofer in Irmgard Griss stellen, die 2016 den dritten Platz erreicht hatte. Sie wurde damals von den Neos unterstützt, nun ist sie fest in der Partei etabliert und sitzt im Nationalrat. 2022 wird sie 76 Jahre alt sein. Konkurrenz könnte sie innerparteilich von Matthias Strolz bekommen. Der Neos-Gründer hatte bereits erklärt, dass ihn eine Kandidatur reizen würde.

foto: apa/georg hochmuth Eine bereits bekannte Widersacherin könnte sich Hofer in Irmgard Griss stellen.

2022 werden wohl auch ÖVP und SPÖ wieder eigene Kandidaten ins Rennen schicken und sich darum bemühen, aussichtsreichere Persönlichkeiten zu nominieren. 2016 hatten Andreas Khol für die ÖVP und Rudolf Hundstorfer für die SPÖ jeweils nur elf Prozent erreicht.

foto: apa/georg hochmuth Matthias Strolz hatte bereits erklärt, dass ihn eine Kandidatur reizen würde.

Für die ÖVP könnte es der derzeitige EU-Abgeordnete Othmar Karas versuchen, der im kommenden Jahr voraussichtlich auch als Spitzenkandidat der ÖVP bei der EU-Wahl antreten wird. Karas hat kein ungetrübtes Verhältnis zu ÖVP-Chef und Kanzler Sebastian Kurz, könnte aber mit seiner internationalen Erfahrung punkten.

foto: apa/rubra Othmar Karas könnte mit seiner internationalen Erfahrung punkten.

Karas hat als Schwiegersohn des verstorbenen Altbundespräsidenten Kurt Waldheim auch einen familiären Bezugspunkt zum höchsten Amt im Staat.

Präsidentin in der Hofburg

Der SPÖ bieten sich zwei Möglichkeiten. Die derzeit wahrscheinliche Kandidatin ist Doris Bures, die zweite Nationalratspräsidentin. Sie ist eine langgediente Politikerin, die in der SPÖ fest verankert ist und dort ein gutes Netzwerk hat. Nach dem Rücktritt von Christian Kern wurde sie von vielen Genossen gedrängt, die Partei als erste Frau anzuführen. Sie sagte ab – vielleicht auch, weil sie damals schon ein höheres Amt im Sinn hatte. Als Chefin einer Oppositionspartei hätte sie sich nicht sehr präsidentiell verhalten können – was ihre Chancen auf die Hofburg gemindert hätte.

foto: apa/herbert neubauer Doris Bures ist eine langgediente Politikerin, die in der SPÖ fest verankert ist und dort ein gutes Netzwerk hat.

Die Amtsgeschäfte des österreichischen Bundespräsidenten führte Doris Bures bereits von Juli 2016 bis Jänner 2017 wegen der Wiederholung der Hofburgwahl gemeinsam mit den beiden anderen Nationalratspräsidenten.

foto: apa/roland schlager Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser gilt als besonnen und intellektuell, aber auch als volksnah.

Als Alternative zu Bures könnte sich in der SPÖ der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser anbieten, dessen Amtszeit 2023 zu Ende geht. Kaiser gilt als besonnen und intellektuell, aber auch als volksnah, was ihm im März 2018 in Kärnten einen Wahlsieg mit fast 48 Prozent einbrachte. (Aaron Brüstle, 17.10.2018)