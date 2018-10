Minamino schießt Japan zum Sieg gegen Uruguay

Zwei Tore des Salzburgers beim 4:3 in Testspiel

Saitama – Salzburgs Takumi Minamino von Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat Japan mit einem Doppelpack zum 4:3-(2:1)-Sieg im Länderspiel-Test gegen Uruguay verholfen. Die Asiaten setzten damit am Dienstag in Saitama auch im dritten Spiel nach der WM ihre Siegesserie gegen Teams aus Süd- und Mittelamerika fort, nachdem sie in den vergangenen Wochen schon Panama und Costa Rica jeweils mit 3:0 bezwungen hatten.

Minamino, der schon gegen Panama getroffen hatte, brachte seine Mannschaft bereits nach zehn Minuten in Führung und sorgte in der 66. Minute nach einem Abpraller für die 4:2-Vorentscheidung. Die weiteren Treffer der Japaner erzielten Bundesliga-Legionär Yuya Osako (36.) und Ritsu Doan (60.). Für Uruguay waren Gaston Pereiro (28.), Edinson Cavani (57.) von Paris St. Germain und Jonathan Rodriguez (75.) erfolgreich. (APA, sid – 16.10. 2018)