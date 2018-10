Alyssa Milano veröffentlicht #MeToo-Videobotschaft an Tochter

Schauspielerin zu ihrer Tochter: "Meine größte Hoffnung ist, dass du niemals 'Me Too' sagen musst"

Hollywood – Schauspielerin Alyssa Milano (45, "Charmed"), die das Schlagwort #MeToo in der Debatte um Sexismus bekannt machte, hat eine bewegende Videobotschaft zum Thema an ihre Tochter veröffentlicht. Aufgenommen hatte sie das Video für die damals vierjährige Elizabella im vergangenen Jänner. Elizabella sei noch ein "Baby", werde die Videobotschaft aber eines Tages verstehen, sagte Milano nun.

"Überall erzählen Frauen ihre Geschichten von sexueller Belästigung und Übergriffen, und sie sagen Begriffe wie 'Me Too' und 'Time's Up'", sagt Milano in der Botschaft. "Du sollst von einem starken kleinen Mädchen zu einer starken Frau heranwachsen, die ihren Wert kennt und die für ihren Verstand, ihr schönes großes Herz und ihre süße, süße Seele und ihr Talent geschätzt wird und nicht für ihren Körper." Mehrfach wischt Milano sich in dem Video Tränen aus den Augen. "Meine größte Hoffnung ist, dass du niemals 'Me Too' sagen musst."

Milano hatte das Schlagwort vor genau einem Jahr von der Aktivistin Tarana Burke aufgegriffen und in einem Tweet verwendet.

Der Tweet folgte auf die ersten Medienberichte über Filmproduzent Harvey Weinstein, dem heute Dutzende Frauen sexuelle Übergriffe vorwerfen. Weinstein wartet derzeit in New York auf seinen Gerichtsprozess. #MeToo hat sich in der Zwischenzeit zu einer internationalen Bewegung entwickelt. (APA, dpa, 16.10.2018)