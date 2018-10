Die Umgebung als Energiequelle nutzen

Nachhaltig und effizient heizen, Kosten sparen und dabei nicht auf den Komfort verzichten. Nur eine Heizungsart erfüllt all diese Kriterien: die Wärmepumpe. Die moderne Technologie nutzt Energie aus der Umgebung, um Wärme zu erzeugen. Wärmepumpen sammeln die Wärme aus der Umwelt, erhöhen ihre Temperatur und machen sie zum Heizen nutzbar. Aber was ist Umweltwärme? Unsere Umgebung – also die Außenluft, die Erde und das Grundwasser – nehmen Sonnenergie auf und speichern sie. Diese Energie ist frei verfügbar und muss, anders als beispielsweise Gas, nicht extra erzeugt werden. Umso mehr lohnt es sich, die Umgebung als Energiequelle einzusetzen. Denn wer die Umweltwärme nutzt, spart Heizkosten und schützt gleichzeitig das Klima.

Ein vielseitiges Heiz- und Kühlsystem: Eine technisch ausgereifte Wärmepumpe kann mehr als bloß heizen. Die VAILLANT Wärmepumpe flexoTHERM ist vielseitig nutzbar. Ihre Grundfunktion ist natürlich das Beheizen der Wohnräume. Doch mit einer einfachen Systemergänzung – einem Warmwasserspeicher – kommt eine zweite Funktion der flexoTHERM zum Tragen: die Warmwasseraufbereitung. So lässt sich auch das Wasser zum Duschen, Händewaschen und Co. nachhaltig und energiesparend erwärmen. Eine dritte Funktion der Technologie wird dann gebraucht, wenn die Heizung Pause macht: im Sommer. An heißen Tagen kann kühles Wasser durch die Heizleitungen gepumpt werden und erzeugt einen angenehmen Kühleffekt im ganzen Hause. Das bietet Vaillant.

