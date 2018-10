Intelligente Automatisation bei Produktion oder Dienstleistung

Sensorik. Die Automatisierung ist Thema für nahezu jeden Industriebetrieb. Ein Expertenkommentar von Matthias Siller, Head of Digital Innovation & Transformation bei T-Systems Austria.

Selbsttätige Systeme zur Lösung gleichbleibender oder auch wechselnder Aufgaben oder Probleme sind für nahezu jeden Industriebetrieb ein relevanter Schwerpunkt. Wesentlich für die Realisierung einer schnelleren und kostengünstigeren Produktion oder Dienstleistung, ist die passende Automatisierungsstrategie. In Produktionsbetrieben werden weiter klassische Prozessautomatisierungen genutzt, ergänzt um Sensorik zur Messung und Auswertung zusätzlicher Informationen.

Selbstoptimierende Produktion

Verknüpft man diese Daten mit Qualitätsindikatoren am Endprodukt, ermöglicht das Rückschlüsse auf optimale Produktionsbedingungen. Ein realistisches Zielbild ist hier die selbstoptimierende Produktion. Predictive Maintenance als vorausschauende Wartung bedeutet die Automatisation qualitätssichernder Maßnahmen. Messung und Auswertung von Einflussfaktoren und Systemzustand ermöglichen die Nutzungsdauer von Teilen zu optimieren. Einflussfaktoren können hier automatisiert optimiert werden, was zur Langlebigkeit von Maschinen beiträgt.

Verarbeitung und Ergebnis in Echtzeit

Deutlich komplexer ist die Automatisierung in offenen Systemen, vor allem dann, wenn keine vorab mess- oder definierbaren Zustände vorliegen. Ein autonom gesteuertes Fahrzeug muss die unbekannte Umgebung vollständig wahrnehmen und alle Einflüsse in Echtzeit richtig interpretieren können. Für Unternehmen bedeutet das im ersten Schritt einzelne Produkte oder Services zu optimieren und manuelle Veränderung in diesen geschlossenen Systemen zu vermeiden. Das sichert kurz- und mittelfristig Erfolge aus Automatisierungsvorhaben.