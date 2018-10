Wasserfest und Hörbücher: Neuer Kindle Paperwhite vorgestellt

Amazons neuer E-Reader integriert Audible und wird ab Anfang November ausgeliefert

E-Commerce-Riese Amazon hat die nächste Generation seines E-Readers Kindle Paperwhite vorgestellt. Waren vorhergehende Generationen oft nur relativ kleine Upgrades mit etwas schnellerer Hardware und besserem Display, liefert man nun gleich eine Reihe an größeren Neuerungen.

So ist es der erste Paperwhite mit wasserfestem Gehäuse. Dank IPX8-Zertifizierung kann er theoretisch bis zu einer Stunde bei einer Süßwassertiefe von zwei Metern schadlos überdauern. Das Gehäuse hat man auf deine Dicke von 8,18 Millimeter verschlankt, dennoch soll er weiterhin wochenlange Akkulaufzeit bieten. Das Gewicht wird mit 182 Gramm angegeben, er wiegt also so viel wie ein etwas schwereres Smartphone.

foto: amazon Der neue Kindle Paperwhite.

Audible-Integration

Bei der Displaygröße setzt man auf das gewohnte Format mit sechs Zoll Diagonale. An Bord ist anpassbare Hintergrundbeleuchtung, eine Pixeldichte von 300 PPI verspricht scharfe Darstellung. Entspiegelung soll auch Lesevergnügen im Freien erlauben.

Mit dabei ist auch Support für Hörbücher, wobei Amazon seinen eigenen Dienst Audible integriert, der rund 250.000 Inhalt bieten soll. Zum Anhören benötigt man allerdings Bluetooth-fähige Lautsprecher oder Kopfhörer. Eine 3,5mm-Klinke gibt es nicht.

Der interne Speicherplatz wurde, wohl auch aufgrund der Hörbuch-Integration, deutlich aufgebohrt. Es gibt zwei Varianten: Eine mit doppelt so viel Platz, wie ihn der Vorgänger bot – also acht GB. Auch eine Variante mit 32 GB wird angeboten.

foto: amazon Das Gehäuse ist nach IPX8 zertifiziert.

Auslieferung ab 7. November

Auch die Software des Readers wird erweitert. Ein neuer Homescreen soll es erleichtern, neue, interessante Bücher zu finden, zudem sollen auch "Fun Facts und Tipps" angezeigt werden. Weiters kann man nun mehrere persönliche Leseeinstellungen konfigurieren und zwischen ihnen wechseln. Die Neuerungen sollen auch für ältere Kindle Paperwhite-Reader nachgereicht werden. Unterstützt werden hierbei alle Modelle ab der sechsten Generation aus 2013.

120 Euro verlangt Amazon für die 8-GB-Version des neuen Paperwhite, 150 Euro für die 32-GB-Ausgabe. Von diesem wird es auch eine Variante mit integriertem LTE für dauerhaften Zugriff auf das Amazon-Angebot geben. Diese kostet 230 Euro. Die Vorbestellung hat man bereits geöffnet, die Auslieferung soll am 7. November beginnen. (red, 16.10.2018)