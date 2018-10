Einspruch des türkischen Staatsanwalts im Fall Brunson

Anwalt legte ebenfalls Berufung ein

Istanbul – Nach dem Urteil gegen US-Pastor Andrew Brunson und seiner Ausreise hat die türkische Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der Anwalt von Brunson, Ismail Cem Halavurt, bestätigte das am Dienstag. Er selbst habe ebenfalls Berufung eingelegt und Freispruch gefordert.

Der Staatsanwalt hatte bei der Verhandlung am Freitag überraschend seine Forderung von bis zu 35 Jahren Haft heruntergeschraubt auf fünf bis zehn Jahre und gleichzeitig die Aufhebung von Hausarrest und Ausreisesperre für Brunson vorgeschlagen. Der Richter hatte letztlich aber nur eine Haftstrafe von etwas mehr als drei Jahren verhängt.

Da Brunson noch am Freitag die Türkei verlassen hat und nun wieder in den USA ist, hätte eine Ausweitung des Strafmaßes keine direkten Auswirkungen auf ihn. Der Fall Brunson – der wegen Terrorvorwürfen zwei Jahre lang in der Türkei festgehalten wurde – stand im Zentrum einer schweren Krise zwischen Washington und Ankara. (APA, 16.10.2018)