Durchsuchungen bei Frankreichs Linkspartei

Parteichef Melenchon protestierte auf Facebook

Paris – Korruptionsermittler haben Räumlichkeiten von Frankreichs Linkspartei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich") durchsucht. Das bestätigte eine mit den Ermittlungen vertraute Quelle am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund seien zwei Vorermittlungsverfahren der Pariser Staatsanwaltschaft – eines wegen möglicherweise zu Unrecht beschäftigter Assistenten im EU-Parlament und eines im Bezug auf Fragen zur Wahlkampffinanzierung.

Der Chef der Partei, Jean-Luc Melenchon, protestierte in einer Videobotschaft auf Facebook gegen die Durchsuchungen. Das Vorgehen sei nicht demokratisch und diene dazu, seine Anhänger einzuschüchtern. "Sie werden sehen, morgen finden sie eine Entschuldigung oder irgendeinen Grund, uns in den Knast zu stecken", sagte er. "Das ist ihre neue Technik." Die Ermittler seien am Dienstagmorgen nicht nur zum Sitz der Partei gekommen, sondern hätten auch ihn und seine Mitarbeiter zu Hause aufgesucht und Handys sowie Festplatten konfisziert. (APA, 16.10.2018)