"Dancing Stars" kommen zurück: Zwölfte Staffel der ORF-Show ab März

Neun Prominente stellen sich immer Freitag in ORF eins der tänzerischen Herausforderung

Wien – 2018 schwangen sie nicht das Tanzbein, im Frühjahr 2019 kommen sie aber zurück: Ab 15. März gehört der Freitagabend in ORF eins wieder den "Dancing Stars". In der zwölften Staffel des Formats werden sich neun Prominente der tänzerischen Herausforderung stellen und gemeinsam mit Profi-Partnern um die Nachfolge von Moderator Martin Ferdiny als "Dancing Star" kämpfen. Er gewann die Show 2017.

Die Moderation übernehmen wieder Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Über das Gebotene urteilen wird wie gehabt eine Jury sowie das Fernsehpublikum. Um die angehenden Tänzer besser kennenzulernen, wird in der ersten Sendung noch niemand ausscheiden, die Punkte für diesen Solotanz werden in die Folgewoche mitgenommen. Das Finale findet schließlich am 10. Mai 2019 statt. (APA, 16.10.2018)