Berliner Start-up Smartfrog kauft Konkurrenten Canary

Das Berliner Start-up Smartfrog übernimmt die Mehrheit an seinem Konkurrenten Canary und will sich damit gestärkt im Smart-Home-Markt aufstellen. Der Anbieter für Heim-Sicherheitssysteme will gemeinsam mit Canarys Hauptinvestoren insgesamt 25 Mio. Dollar (rund 22 Mio. Euro) in das Unternehmenswachstum stecken, wie Smartfrog am Dienstag mitteilte.

Smarte Kameras

Smartfrog war vor rund vier Jahren an den Start gegangen und bietet unter anderem eine Lösung für Heimsicherheit, bei der Aufnahmen einer Kamera zu Hause bei ungewöhnlichen Bewegungen auf dem Smartphone registriert werden können. Anders als die US-Firma Canary, die ebenfalls smarte Kameras im Portfolio hat und seit 2016 auch auf dem deutschen Markt präsent ist, setzt das deutsche Unternehmen dabei bisher auf ein Abomodell.

Smartfrog sieht weiterhin großes Wachstumspotenzial für smarte Lösungen. Mit einer Marktpenetration von rund 16 Prozent in Deutschland sei bereits ein Wendepunkt erreicht. Auch Anbieter wie Netgear, die zu Google gehörende Firma Nest oder Netatmo bieten ähnliche Lösungen an. Zuletzt hatte auch Vodafone unter der Marke V-Home ein entsprechendes Angebot inklusive Kamera und einer Software-Plattform von Samsung hierzulande auf den Markt gebracht. (APA, 16.10.2018)