Löw vor nächstem Härtetest: Rücktritt kein Thema

Deutschland trifft in der Nations League auf Frankreich, die Kritik an Spielern und Teamchef hat nach dem 0:3 gegen die Niederlande weiter zugenommen

Paris – Beim regierenden Weltmeister droht dem Ex der nächste unangenehme Abend. Deutschlands Fußballer müssen sich am Dienstagabend (20.45 Uhr/live ARD) nach dem bitteren 0:3 in den Niederlanden im nächsten Nations-League-Schlager Frankreich stellen. Im Stade de France geht es auch um die Zukunft von Joachim Löw. Bei einer weiteren Niederlage dürfte der deutschen Langzeit-Bundestrainer mehr denn je zur Diskussion stehen. Außerdem droht dem stolzen DFB in diesem Fall der Abstieg in die zweitklassige B-Liga des neuen Wettbewerbs.

Die Kritiker wagen sich nach dem samstäglichen Auftritt in Amsterdam jedenfalls immer mutiger aus der Deckung. So forderte Lothar Matthäus einen Torhüterwechsel. Marc-Andre ter Stegen solle anstelle des nach seiner Verletzung mit seiner Form kämpfenden Manuel Neuer im Tor stehen. Doch Löw wird auch diesmal auf den Bayern-Keeper setzen. Vor allem die Routiniers der Münchner stehen unter Beschuss. Ex-Teamspieler Olaf Thon titulierte die Vorstellung der Innenverteider Mats Hummels und Jerome Boateng als "Altherrenfußball." Letzterer wird diesmal wegen einer Wadenblessur fehlen und mutmaßlich durch seinen Vereinskollegen Niklas Süle ersetzt werden.

foto: imago/mis/müller Joachim Löw dürfte seine Mannen in Paris doch etwas umgruppieren.

Zweifel

Der Absturz der noch vor wenigen Monaten als Topfavorit in die WM gestarteten Löw-Elf hat ungeahnte Fahrt aufgenommen. Die über lange Jahre beinahe selbstverständliche Souveränität der Mannschaft ist wie weggeblasen und auch der Bundestrainer selbst wirkte nach dem Spiel in Amsterdam deutlich angeschlagen. Trotz Löws Verdiensten wächst der Zweifel, ob der 58-Jährige den fälligen Neuaufbau hinbekommen wird.

An Rücktritt denkt Löw in der zweifellos schwierigsten Phase seiner Amtszeit aber nicht. "Solche Gedanken mache ich mir jetzt wirklich nicht", sagte er am Montag dem ARD-Radio. "Ich bin jetzt schon lange in dem Geschäft dabei. Und ich habe auch schon einige Dinge überstanden. Ich kann das als Trainer einordnen." DFB-Präsident Reinhard Grindel habe ihm in einem persönlichen Gespräch erneut das Vertrauen ausgesprochen

Nabelschau

Beobachter die über den Augenblick hinausschauen, interpretieren die Krise des Nationalteams als Manifestation tieferliegender Defizite. "Löw hat eine Elf aus den Rasen der Johan-Cruyff-Arena geschickt, von der man spielerisch nicht viel erwarten konnte. Ein diesbezüglich eher mittelprächtiges Ensemble, das den Zustand des deutschen Fußballs dokumentiert. Für diesen ist Löw aber nur eingeschränkt verantwortlich", schreibt der Autor Dietrich Schulze-Marmeling auf Facebook. "Viele der Probleme, die in den letzten Wochen diskutiert wurden, wurden von Löw bereits nach der WM 2014 angesprochen. Nur wollte das damals niemand hören." Es fehle dem Bundestrainer an qualitätsvollen Alternativen. Durchschlagskräftige Stürmer, Flügelspieler und kreative Kräfte im Mittelfeld sind Mangelware. Es müsse sich in der Ausbildung des Nachwuches etwas ändern, was aber über Nacht natürlich nicht zu machen ist.

Trotzdem wird Löw rotieren. Leroy Sane und Julian Draxler könnten diesmal beginnen, der formschwache Thomas Müller könnte eine Pause erhalten. "Wir wollen mutig und mit Dynamik nach vorne spielen, sagte der Coach.

foto: reuters/platiau Gegen Island schonte Didier Deschamps den leicht angeschlagenen Kylian Mbappe noch, Deutschland droht er von Beginn an.

Deschamps: "Gegner nicht demoralisiert"

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams Anfang September in München mit einem 0:0. Frankreich führt die Gruppe I der Division A derzeit mit vier Punkten vor den Niederlanden (3) und Deutschland (1) an. Teamchef Didier Deschamps: "Wir wollen gewinnen, um Gruppenerster zu werden." Respekt vor dem Gegner bleibt. "Es ist ein starkes Team, auch wenn es ein schlechtes Ergebnis in Holland eingefahren hat", sagte Deschamps. Er erwarte "keine demoralisierte Mannschaft".

Im Gegensatz zum 2:2 im Test am vergangenen Donnerstag gegen Island wird der in hochform befindliche Kylian Mbappe diesmal in der Startelf erwartet. Aus einem 0:2 hatten die Franzosen noch ein 2:2 gemacht, wobei Mbappe per Elfmeter der späte Ausgleich (90.) gelang. Deschamps bezeichnete den 19-Jährigen als Erfolgsgarant: "Er hat Tempo und Präzision gebracht. Das hat uns gut getan." (sid, red – 16.10. 2018)

Mögliche Aufstellungen:

Frankreich: Lloris/Tottenham Hotspur (31 Jahre/105 Länderspiele) – Pavard/VfB Stuttgart (22/15), Varane/Real Madrid (25/52), Kimpembe/Paris St. Germain (23/4), Hernandez/Atletico Madrid (22/14) – Pogba/Manchester United (25/63), Kante/FC Chelsea (27/33) – Mbappe/Paris St. Germain (19/25), Griezmann/Atletico Madrid (27/64), Matuidi/Juventus Turin (31/74) – Giroud/FC Chelsea (32/84). – Trainer: Deschamps

Deutschland: Neuer/Bayern München (32/81) – Ginter/Borussia Mönchengladbach (24/21), Süle/Bayern München (23/13), Hummels/Bayern München (29/68), Schulz/TSG Hoffenheim (25/1) – Kimmich/Bayern München (23/35) – Kroos/Real Madrid (28/89), Rudy/Schalke 04 (28/26) – Draxler/Paris St. Germain (25/48), Werner/RB Leipzig (22/20), Sane/Manchester City (22/14). – Trainer Löw

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)