Türkei-Star Arda Turan droht langjährige Haftstrafe

Nach folgenschwerem Disput mit Sänger in Nachtclub – Sein Trauzeuge ist Recep Tayyip Erdogan

Istanbul – Dem türkischen Fußball-Star Arda Turan drohen nach einer Schlägerei mit einem Popstar eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Der 31-jährige Ex-Teamspieler wurde am Montag wegen sexueller Belästigung, illegalem Waffenbesitz und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Laut Angaben der Nachrichtenagentur DHA droht ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu zwölf Jahren.

Turan, der aktuell vom FC Barcelona an den türkischen Erstligisten Basaksehir verliehen ist, soll vergangene Woche in einem Istanbuler Nachtclub mit dem national bekannten Sänger Berkay Sahin aneinandergeraten sein. Laut Medienberichten war Turan zuvor dessen Frau zu nahe gekommen. Diese gab an, sie sei von Turan belästigt worden. Sahin brach sich beim Raufhandel angeblich die Nase und suchte ein Krankenhaus auf. Turan soll ihm dorthin gefolgt sein – mit einer Waffe an der Hüfte, die laut Berichten irrtümlich losging.

Turan hatte in der Vergangenheit mehrmals mit Aggressionsproblemen zu kämpfen. Im Juni des Vorjahres hatte der langjährige Teamspieler seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Kurz zuvor hatte er einen Journalisten schwer beleidigt und körperlich attackiert, den er nach einem Testspiel der Türkei in Mazedonien im Flugzeug angetroffen hatte. In diesem Frühjahr wurde Turan für 16 Ligaspiele gesperrt, nachdem er einen Linienrichter geschubst und dem Schiedsrichter die Faust gezeigt hatte. Bei der Hochzeit von Turan im März dieses Jahres war der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sein Trauzeuge.

Bei Barcelona ist Turan seit 2015 unter Vertrag. Zu den Katalanen wechselte er für 34 Millionen Euro von Atletico Madrid. (APA; 16.10.2018)