Fall Khashoggi: US-Außenminister Pompeo trifft saudischen König

Gespräch über in saudischem Konsulat verschwundenen Journalisten – Türkische Polizei will auch Residenz des Konsuls durchsuchen

Istanbul – US-Außenminister Mike Pompeo ist in Saudi-Arabien eingetroffen, um dort mit der Führung des Landes über das mysteriöse Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi zu sprechen. Pompeo wurde am Flughafen von seinem saudischen Kollegen Adel al-Jubair begrüßt, wie die US-Botschaft in Saudi-Arabien am Dienstag über Twitter mitteilte. König Salman bin Abdulaziz Al Saud empfing Pompeo in seinem Palast in Riad.

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Außenminister in das islamisch-konservative Königreich geschickt, um Licht in den rätselhaften Fall zu bringen. Wenn es notwendig sein sollte, wird Pompeo etwa in die Türkei weiterreisen. Dort war Khashoggi bei einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul unter ungeklärten Umständen verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Sonderkommando getötet wurde.

Der türkische Sender NTV berichtete am Dienstag, die Polizei werde auch die Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul untersuchen. Sicherheitskräfte hatte am Montag bereits das Konsulat durchsucht.

UN fordern Aufhebung von Diplomatenimmunität

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, fordert die Aufhebung der Immunität von Diplomaten in der Türkei. Bachelet bezog sich nach Angaben ihres Sprechers auf alle saudischen Diplomaten, die Ermittler befragen wollen.

Hochkommissarin Bachelet rief am Dienstag in Genf saudische und türkische Behörden auch auf, sämtliche Fakten zügig auf den Tisch zu legen. "Zwei Wochen ist eine lange Zeit, in der ein wahrscheinlicher Tatort nicht forensisch untersucht worden ist", so Bachelet.

Prinz wirft Riad versuchte Verschleppung vor

Ein saudischer Dissident schwere Anschuldigungen gegen das Königreich. Der in Deutschland lebende Prinz Khalid bin Farhan al-Saud sagte der Deutschen Presse-Agentur, Vertreter der Regierung des Landes hätten ihn erst vor wenigen Wochen in eine Falle locken wollen, um ihn nach Saudi-Arabien zu verschleppen.

"Ein paar Tage vor dem Verschwinden Khashoggis haben sie mit einem Verwandten von mir in Kairo gesprochen und ihm einen Scheck gezeigt." Dem Verwandten sagten sie demnach, sie wollten dem Prinzen wegen seiner angeblichen finanziellen Probleme helfen. "Ich müsste den Scheck nur in der saudischen Botschaft in Ägypten abholen." Wenn er dem Ruf gefolgt wäre, so ist sich Prinz Khalid sicher, wäre er genauso verschwunden wie Kritiker Khashoggi. Anfragen an die saudischen Behörden zu den Vorwürfen blieben unbeantwortet.

Der Staatsschutz in Düsseldorf bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass er wegen der generellen Bedrohungslage seit Jahren in Kontakt mit Prinz Khalid und dessen Familie stehe. Auch das deutsche Bundeskriminalamt ist demnach mit der Sache befasst. Nach dpa-Informationen hatte Saudi-Arabien die deutschen Behörden vergangenes Jahr in dem Fall ersucht, um Möglichkeiten für eine Auslieferung des Mannes auszuloten. Die Anfrage blieb von deutscher Seite unbeantwortet.

Verschwundene Prinzen

Die britische BBC dokumentierte vergangenes Jahr drei Fälle, in denen kritische Prinzen des weitverzweigten Königshauses im Exil verschwanden: Prinz Sultan bin Turki befand sich den Recherchen zufolge im Jänner 2016 in Paris, als er seinen Vater in Kairo besuchen wollte. Das saudische Konsulat bot einen Privatjet nach Ägypten an, der jedoch mit dem Prinzen nach Riad flog. Auch zwei weitere Prinzen, Turki bin Bandar und Saud bin Saif al-Nasr, verschwanden in Europa. Hier gibt es ebenfalls Hinweise auf Entführungen. (red, APA, 16.10.2018)