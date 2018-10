Polizei durchsuchte nach Geiselnahme Wohnung in Köln

Der Täter liegt noch auf der Intensivstation und ist nicht vernehmungsfähig, berichtet die "Süddeutsche"

Jener Mann, der am Montag mehrere Molotowcocktails in ein Schnellrestaurant am Kölner Hauptbahnhof geworfen hat, befindet sich nach wie vor im Krankenhaus und wird auf der Intensivstation behandelt.

Nachdem der bewaffnete Täter sich mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzte, wurde er von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei angeschossen und dadurch schwer verletzt. Er wurde anschließend reanimiert und notoperiert. Er sei derzeit nicht vernehmungsfähig, berichtet die "Süddeutsche Zeitung".



Die Frau, die der Täter als Geisel genommen hatte, wurde von ihm mit Benzin überschüttet. Sie erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, eine 14-Jährige schwer.

Durchsuchung in Köln

Nach der Geiselnahme durchsuchte die Polizei eine Wohnung in Köln. Der genaue Ort des Einsatzes ist nicht bekannt. Dabei beschlagnahmten die Beamten Beweismittel, die nun ausgewertet werden, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

Die Polizei prüft dabei einen möglichen terroristischen Hintergrund. Zeugen zufolge soll der Mann bei der Tat gesagt haben, dass er der "Terrorgruppe Daesh" angehöre. Dabei handelt es sich um den arabischen Namen der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat".

Am Tatort wurden Papiere eines 55 Jahre alten Syrers gefunden, der eine Duldung bis 2021 erhalten hat. Ob die Papiere jene des Täters sind, ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt. Es ist jedoch laut Polizei "sehr wahrscheinlich", dass der Täter auch der Passinhaber ist. Demnach wäre er bereits wegen Körperverletzung und Diebstahl amtsbekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs, Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung. (red, APA, 16.10.2018)