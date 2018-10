Haller gibt Comeback in China

Kärntner nach halbem Jahr Verletzungspause bei Guangxi-Rundfahrt im Einsatz

Peking – Radprofi Marco Haller hat bei der Guangxi-Rundfahrt in China sein Comeback nach halbjähriger Verletzungspause gegeben. Der Kärntner in Diensten des Katjuscha-Rennstalls belegte am Dienstag auf der ersten Etappe des World-Tour-Rennens zeitgleich mit Sieger Dylan Groenewegen (NED/LottoNL) den 94. Rang. Im Gesamtklassement ist der 27-Jährige dank eines gewonnene Zwischensprints Sechster (+ 7 Sek.).

Haller hatte sich Mitte April bei einem Trainingsunfall wenige Tage nach seinem Einsatz bei Paris-Roubaix eine schwere Knieverletzung zugezogen und war seither ausgefallen. Eine Blinddarm-Operation im September hatte seine Rückkehr noch zusätzlich verzögert. Der Sprinter mit bisher drei Tour-de-France-Teilnahmen fährt auch 2019 für Katjuscha. (APA, 16.10. 2018)