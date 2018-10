Ex-Telltale-Mitarbeiter veröffentlicht zuhauf unveröffentlichtes Material

Darunter einige Schmankerln zu "The Walking Dead", "Sam & Max" und interne Clips

Ein Ex-Telltale-Mitarbeiter hat auf Youtube bislang unveröffentlichtes Arbeitsmaterial der geschlossenen Spieleschmiede veröffentlicht. Darunter Prototypen, Spielszenen oder auch Videos, die die Mitarbeiter des US-Studios zeigen. Fans von The Walking Dead und Sam & Max kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten, finden sie auf dem Kanal einige Schmankerln.

old telltale games stuff Unveröffentlichtes Material zu The Walking Dead. [ACHTUNG SPOILER]

Mit interaktiven Story-Spielen bekannt geworden

Telltale Games ist seit kurzem mehr oder weniger Geschichte. Die kalifornische Spieleschmiede muss aufgrund schlechter Verkaufszahlen zusperren. Das Studio wurde mit interaktiven Story-Spielen wie "The Wolf Among Us" bekannt. Nach Bekanntwerden der Schließung sagte CEO Pete Hawley, dass man weiterhin operieren werde – allerdings mussten kürzlich weitere Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. (red, 16.10.2018)