Microsoft Office: Webversion bekommt Spracheingabe

Soll Nutzern mit Dyslexie helfen – Neues Feature zunächst für Word und OneNote

Spracherkennung hat in den vergangenen Jahren massive Fortschritte gemacht. Das ermöglicht auch neue Nutzungsszenarien, so ist es mittlerweile recht gut möglich, dem Computer auch längere Texte anzusagen. Microsoft unterstützt dies seit Anfang des Jahres bei der Desktop-Version von Office, nun will man das Angebot weiter ausbauen.

Dyslexie

Künftig soll die Spracheingabe für Office auch mit der Webversion funktionieren, kündigt Microsoft in einem Blogposting an. Das Unternehmen sieht das Ganze als Teil einer Initiative um Menschen mit Dyslexie zu helfen.

Ein entsprechendes Update soll in den kommenden Wochen folgen. Die Spracheingabe soll dabei zunächst für Word und OneNote eingeführt werden, im Verlaufe des kommenden Jahres soll dieses Feature dann aber auch bei PowerPoint, Excel und Outlook verfügbar sein. Ebenfalls angekündigt ist eine Echtzeitübersetzung für die Leseansicht bei Word, OneNote und Outlook. (red, 16.0.2018)