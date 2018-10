Erster Vanek-Treffer bei nächstem Detroit-Debakel

Red Wings kassieren gegen Montreal ein 3:7 – Topscorer Matthews schließt zu Gretzky auf

Montreal – Der miserable Saisonstart von Detroit in der National Hockey League (NHL) hat sich auch gegen die Montreal Canadiens fortgesetzt. Die Red Wings bezogen am Montag auswärts eine 3:7-Pleite, Thomas Vanek trug sich bei der sechsten Niederlage in Serie immerhin erstmals in die Torschützenliste ein. Der steirische Routinier traf im Schlussdrittel (51.) in Überzahl zum zwischenzeitlichen 3:6.

"Wenn es in die falsche Richtung zu laufen beginnt, neigen wir dazu, mit dem Spielen aufzuhören und nur auf die Offensive zu hoffen. Das muss jetzt aufhören", ärgerte sich Detroit-Coach Jeff Blashill. Sein Team sitzt mit zwei Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis (14:30) der Liga im Tabellenkeller fest. So schlecht ist der elfmalige Stanley-Cup-Gewinner (zuletzt 2008) noch nie in eine Spielzeit gestartet. Nur die Florida Panthers haben mit einem Zähler eine noch lausigere Bilanz.

Vanek sorgte mit dem Tor gegen seinen Ex-Klub auch für den insgesamt ersten Treffer des österreichischen NHL-Trios in der neuen Saison. Michael Raffl hat für die Philadelphia Flyers bisher zwei Assistpunkte verbucht, Michel Grabner für die Arizona Coyotes einen.

Matthews auf Augenhöhe mit ganz Großen

Beim Sieg der Maple Leafs steuerte Auston Matthews zwei Assists bei und erzielte damit in seinen ersten sieben Saisonspielen jeweils mindestens zwei Scorerpunkte. Mit dieser Serie ist der Center nun auf Augenhöhe mit Legenden wie Wayne Gretzky und Mario Lemieux.

Matthews ist erst der fünfte Spieler der NHL-Geschichte, dem eine solche Serie zu Saisonbeginn gelungen ist. Zuletzt war das 1992/93 Lemieux und seinem Teamkameraden Kevin Stevens bei den Pittsburgh Penguins gelungen. Davor schafften als erster Gretzky bei den Edmonton Oilers (1983/84) und Mike Bossy von den New York Islanders (1984/85) ein solches Kunststück.

Mit 16 Scorerpunkten führt Matthews die Scorerliste der NHL an. "Ich weiß auch nicht, was gerade passiert. Ich versuche nur, Eishockey zu spielen, Spaß zu haben, mir Möglichkeiten zu erarbeiten und diese zu verwerten", sagte der 21-Jährige. (APA, sid, 16.10.2018)

NHL-Ergebnisse vom Montag:

Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 7:3

Nashville Predators – Minnesota Wild 4:2

Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings 4:1

Ottawa Senators – Dallas Stars 4:1