Bolsonaro geht mit großem Vorsprung in Brasilien-Stichwahl

Der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat liegt mit 59 Prozent deutlich vor seinem linken Konkurrenten Haddad

Brasilia – Der rechtsextreme Kandidat bei der brasilianischen Präsidentenwahl, Jair Bolsonaro, liegt laut einer Umfrage vor der Stichwahl Ende Oktober deutlich vor seinem Rivalen. Bolsonaro kommt auf 59 Prozent der Stimmen, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Instituts Ibope ergab. Für seinen Konkurrenten Fernando Haddad von der linken Arbeiterpartei wollen demnach 41 Prozent der Wähler stimmen.

In der ersten Runde vor gut einer Woche hatte Bolsonaro 46 Prozent der Stimmen erhalten und damit die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Die Stichwahl am 28. Oktober gilt als Bewährungsprobe für die Demokratie in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, die von Politskandalen und wirtschaftlicher Misere gezeichnet ist. (APA/Reuters, 16.10.2018)