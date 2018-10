TV-Tipps für Dienstag, 16. Oktober

Clash der Kulturen im Kleingarten, Die Addams Family in verrückter Tradition, Der erste Tag, Rhino Dollars: Nashörner im Visier, Universum: Great Smoky Mountains und Report – mit Radio-Tipps

19.40 REPORTAGE

Re: Jenseits der Hecke – Clash der Kulturen im Kleingarten Der Schrebergarten gilt als Symbol deutscher Spießigkeit, viele Vereine achten auch heute noch penibel auf die Einhaltung der Satzung. Oft führen schon Petitessen zum Krieg am Gartenzaun. Etwa, wenn Hecken nicht ordentlich gestutzt sind. Bis 20.15, Arte

20.15 KULTFAMILIE

Die Addams Family in verrückter Tradition (Addams Family Values, USA 1993, Barry Sonnenfeld) Fortsetzung der Familiensaga: Anjelica Huston, Raoul Julia und Christopher Lloyd treten noch einmal zur Demonstration schockierenden sozialen Umgangs miteinander an. Im Zuge dessen treffen sie allerdings auf ein Kindermädchen, das wirklich ziemlich bösartig ist. Bis 22.00, Tele 5

20.15 ATOMUNFALL

Der erste Tag (Ö/FR 2008, Andreas Prochaska) Das erste Alarmsignal um vier Uhr Früh könnte noch eine Fehlmeldung sein. Doch bald verdichten sich die Hinweise. Ein Kernkraftwerk im österreichischen Grenzgebiet meldet einen Störfall von bisher ungeahntem Ausmaß. Was passiert, wenn eine Atomkatastrophe passiert? Mit u. a. Andreas Kiendl und Franziska Weisz. Bis 21.45, 3sat

hoanzl

20.15 SCHLACHTEN FÜR GELD

Rhino Dollars: Nashörner im Visier Über eines der wertvollsten Schwarzmarktgüter der Welt: Das Horn des Rhinozeros verkauft sich auf illegalen Wegen teurer als Gold oder Kokain. In Afrika wird alle acht Stunden ein Nashorn getötet; 2017 gab es den ersten Fall in Europa. Der Handel mit dem wertvollen Rohstoff befindet sich in den Händen einer Mafia. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Great Smoky Mountains – Der Wald der Schwarzbären Die Wälder der Smoky Mountains im Osten der USA bieten 100.000 verschiedenen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat. Neben seiner botanischen Vielfalt ist Nordamerikas meist besuchter Nationalpark berühmt für seine Schwarzbären, die im Sommer wie Affen Wildkirschen in den Baumwipfeln ernten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind Schauspieler Wolfgang Böck, Krimiautor Thomas Raab, Bestsellerautor Andreas Salcher und Autorin Irene Dische. Bis 21.05, ORF

21.05 INNOVATIONEN

Erbe Österreich: Das musste jemandem einfallen – Erfindungen aus Österreich Was haben Zahnpasta, Postkarte, Schneekugel, Zuckerwürfel und Lagerbier gemeinsam? Alle sollen Erfindungen aus Österreich sein. Bis 21.55, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Die Netzwerke des Kanzlers. 2) Doppelpass im Südtiroler Wahlkampf. Dazu im Studio ist der frühere EU-Kommissar Franz Fischler. 3) Integration durch Boxen. 4) Österreich spricht. Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Glauben, Leben, Sterben. Menschen im Dreißigjährigen Krieg (1/2) Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) wurde aus der religiösen Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten ein grausamer Kampf um Macht und Territorien. Bis 23.20, ORF 2

22.55 ANTIKRIEGSFILM

Triage (IRL/GB/B/F 2009, Danis Tanovic) Mark Walsh (Colin Farrell) arbeitet als Fotojournalist in Kurdistan. Ein gefährlicher Job. Als er verletzt wird, kehrt er in seine irische Heimat zurück. Er ist traumatisiert, tut sich schwer, in sein altes Leben zurückzukehren. Seine Frau (Paz Vega) bittet ihren Großvater (Christopher Lee) um Hilfe. Bis 0.35, Servus TV

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Streiten für den Frieden Gewalt und Terror gehören zum Alltag muslimischer und jüdischer Jugendlicher aus Israel. Auf Initiative der Psychotherapeutin Evelyn Böhmer-Laufer kommen diese Teenager aus Israel seit 13 Jahren ins niederösterreichische Lackenhof. Das Ziel: durch Gruppenreflexion, Spiel, Tanz und Musik Vorurteile abbauen und nach neuen Wegen der Verständigung suchen. Bis 23.55, ORF 2