Dänischer Auslauf für Fodas Reservisten

U21-Fußballer spielen in St. Pölten um Wichtigeres

Herning / St. Pölten – Österreichs Elitefußballer dürfen nach dem Nations-League-Heimheuler am vergangenen Freitag gegen Nordirland (1:0) heute in Herning (20.45 Uhr, ORF 1) gegen Dänemark in aller Freundschaft auslaufen. Natürlich sieht Coach Franco Foda das Treffen mit den Dänen als wichtigen Test. "Dieses Match hat die gleiche Wertigkeit wie ein Nations-League-Spiel", sagte der Deutsche. Dass prominente Spieler wie David Alaba, Marko Arnautovic oder Julian Baumgartlinger nicht zur Verfügung stehen, ist kein Beinbruch, Reservisten wollen auch bewegt werden. Die Anfangsformation in Herning wird wenig mit den Formationen der vergangenen Länderspiele zu tun haben. "Jeder, der gegen Dänemark spielt, hat die Möglichkeit, sich zu zeigen und für weitere Aufgaben zu empfehlen", sagte Foda. "Alle, die hier sind, haben die Berechtigung zu spielen."

Das gilt natürlich auch für die Dänen, Teamchef Åge Hareide dürfte drei Tage nach dem 0:0 bei Irland in der Nations League einige Stammkräfte schonen. Mit Christian Eriksen von Tottenham fehlt der Nummer zehn der Weltrangliste der hauseigene Star. Österreich sollte das entgegenkommen, von den jüngsten 22 Länderspielen haben die Dänen nur zwei verloren – das WM-Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Kroatien im Elfmeterschießen und zuletzt im September im Testmatch in der Slowakei mit 0:3. Damals war wegen eines Spielerstreiks jedoch eine Notelf aus Unterhaus- und Futsal-Kickern am Werk.

Russische Prüfung

Die wichtigere Partie für Österreich steigt heute so oder so in St. Pölten (18 Uhr, ORF Sport+). In der NV-Arena empfängt die U21-Auswahl von Werner Gregoritsch die Altersgenossen aus Russland zwecks EM-Qualifikation. Nach dem starken 0:0 bei Gruppensieger Serbien können die Österreicher mit einem Sieg gegen die bis dato punktegleiche Sbornaja noch das Playoff der vier Besten von neun Gruppenzweiten um zwei Tickets für die Endrunde 2019 in Italien erreichen.

Die Russen haben nach dem 1:0 in Moskau noch die Nase vorn. Dies zu ändern, bekam Gregoritsch in Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam) und Konrad Laimer (Leipzig) Verstärkung vom A-Team. Spielverständnis, Abgeklärtheit, Robustheit und taktische Disziplin wie zuletzt gegen Serbien verlangt Gregoritsch von seiner Truppe. (APA, red)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-Testspiel Dänemark – Österreich:

Dänemark – Österreich (Herning, MCH Arena, 20.45 Uhr/live ORF eins, SR Ola Hobber Nilsen/NOR)

Dänemark: Schmeichel (Leicester/40 Länderspiele) – Ankersen (FC Kopenhagen/21/1 Tor), Jörgensen (Huddersfield/16/1), Christensen (Chelsea/20/1), Knudsen (Ipswich/4/0) – Höjbjerg (Southampton/21/1), Lerager (Girondins Bordeaux/5/0), Schöne (Ajax Amsterdam/40/3) – Poulsen (RB Leipzig/32/5), Dolberg (Ajax Amsterdam/7/1), Sisto (Celta Vigo/19/1)

Ersatz: Rönnow (Eintracht Frankfurt/6), Lössl (Huddersfield/1) – Dalsgaard (Brentford/16/0), Vestergaard (Southampton/16/1), Stryger Larsen (Udinese/17/1), Kjaer (FC Sevilla/83/3), Jensen (Rosenborg Trondheim/6/0), Christiansen (Malmö/3/0), Braithwaite (Middlesbrough/25/1), Gytkjaer (Lech Posen/1/0), Nörgaard (Fiorentina/0), Zohore (Cardiff City/0)

Es fehlen: Eriksen, Fischer, Delaney, Cornelius (alle verletzt)

Österreich: Lindner (Grasshoppers Zürich/22) – Dragovic (Bayer Leverkusen/67/1), Prödl (Watford/72/4), Wimmer (Hannover/8/0) – Lazaro (Hertha BSC/16/0), Schlager (Salzburg/5/0), Schöpf (Schalke/20/4), Ulmer (Salzburg/7/0) oder Hinteregger (FC Augsburg/34/3) – Schaub (1. FC Köln/10/5), Burgstaller (Schalke/22/1) oder Janko (Lugano/66/28), Kainz (Werder Bremen/11/0)

Ersatz: Stankovic (Salzburg/0), Strebinger (Rapid Wien/0) – Potzmann (Rapid/0), Trauner (LASK/0), Hierländer (Sturm Graz/2/0), Ilsanker (RB Leipzig/32/0), Zulj (Sturm Graz/7/0), Sabitzer (RB Leipzig/32/5)

Es fehlen: Arnautovic, Lainer (beide Knieprobleme), Alaba (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Grillitsch (Innenbandzerrung im Knie), Baumgartlinger (im Aufbautraining nach Innenbandriss im Knie), Gregoritsch (Oberschenkelprobleme), Wöber, Laimer (beide bei U21-Team)

Fraglich: Burgstaller, Ulmer (beide muskuläre Probleme)