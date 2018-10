Telekom Austria: Analysten erwarten Umsatzanstieg im 3. Quartal

Ergebnisrückgang prognostiziert, aber solide Geschäftsentwicklung

Analysten der Erste Group und Raiffeisen Centrobank (RCB) erwarten für die morgigen Zahlen der Telekom Austria zum dritten Geschäftsquartal eine stabile Geschäftsentwicklung. Bei den Umsätzen wird ein kleiner Zuwachs prognostiziert. Unterm Strich wird allerdings beim heimischen Telekommunikationsanbieter mit Ergebnisrückgängen gerechnet.

Angetrieben von der Preiserhöhung am Heimmarkt sowie vom Geschäft in Kroatien und Serbien sollte beim Umsatz ein leichtes Plus stehen – die Analysten erwarten den Zuwachs im Mittel bei knapp 1,3 Prozent auf 1.124,9 Mio. Euro.

Weniger als im Vorjahr

Einmaleffekte in der Höhe von knapp 19 Mio. Euro im Vergleichsquartal des Vorjahres schlagen sich jedoch bei den aktuellen Ergebnisentwicklungen zu Buche. So erwarten die Analysten beim Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) im Schnitt 396,4 Mio. Euro und damit um 3,4 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor.

Beim Nettoergebnis nach Minderheiten steht den Experten zufolge im dritten Quartal im Schnitt 135,4 Mio. Euro und damit um 4,4 Prozent weniger als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. (APA, 15.10.2018)