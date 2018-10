Ein Nashorn als Jackpot: Doku "Rhino Dollars" über den Hornschmuggel

Olivia Mokiejewski und Phillip Hattingh zeichnen ein erschütterndes Bild des weltweiten Handels mit den wertvollen Hörnern

Als im März 2017 in einem Pariser Zoo ein Nashorn getötet wurde, war der Schock groß. In Europa war das der erste Vorfall, in Afrika gehört die Ermordung von Nashörnern zum Alltag. Dort wird alle acht Stunden ein Rhinozeros getötet. Die Wilderer haben es auf die Hörner abgesehen, die auf dem Schwarzmarkt Preise wie Gold oder Heroin erzielen. 100.000 Euro pro Kilo sind keine Seltenheit.