Pro und Kontra: Sebastian Kurz' Sprache zur Migration

Kontra: Sprache schafft Feindbilder

von Petra Stuiber

Man muss nicht gleich so weit gehen wie Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn im Dezember des Vorjahres. Der sagte damals im "Spiegel", Sebastian Kurz spreche "die Sprache Donald Trumps". Asselborn meinte die Art und Weise, wie Kurz über Flüchtlinge spricht. Das war eine harte Kritik am österreichischen Kanzler.

Seither ist ein Dreivierteljahr vergangen, und man konnte Kurz in dieser Zeit sehr oft etwas zum Thema Flüchtlinge sagen hören. Tatsächlich fällt dabei auf: Sebastian Kurz, der Wählerinnen und Wähler im Sturm erobert hat, weil er im persönlichen Umgang höflich, zugewandt und nett ist – derselbe Sebastian Kurz formuliert kühl, hart und unpersönlich, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht.

Zuletzt tat er dies im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen", in dem er Ärzte ohne Grenzen vorwarf, diese hätten "nicht nur das Ziel, Leben zu retten, sondern gemeinsam mit den Schleppern Menschen nach Mitteleuropa zu bringen". Schon als Außenminister hatte Kurz einmal gesagt, der "NGO-Wahnsinn" müsse "ein Ende haben".

Deutungsschema

Kommunikationswissenschafter sprechen von Framing (Einrahmen), wenn Aussagen zu komplexen Themen immer so getätigt werden, dass sie in ein bestimmtes Deutungsschema passen. Etwa wenn Islam und Terrorismus so lange gleichgesetzt werden, bis sie scheinbar zusammengehören – genauso wie beispielsweise NGO und Schlepper. Kurz stellt zivile Retter in einen negativen Zusammenhang und platziert derweil geschickt seine eigene Botschaft: Grenzen schließen.

Kurz habe eine klare Sprache. Er rede nicht herum, sondern sage, was sich die meisten Leute denken. So argumentieren Fans und Berater des Kanzlers. Da ist etwas dran. Kurz hat in der Flüchtlingsfrage klare Ansichten – und er sendet stark vereinfachende Botschaften. Mit ihnen schafft er Feindbilder und macht die Arbeit jener madig, die Menschenleben retten. Seine Sprache befördert die Spaltung der Gesellschaft in jene, die Kurz und der FPÖ beipflichten, und jene, die glauben, Europas größte Leistung sei der Triumph der Humanität über die Unmenschlichkeit.

Kurz könnte seine Haltung auch anders kommunizieren. Er könnte das moralische Dilemma ansprechen und auf die Problematik hinweisen, die Seenotrettungen in sich bergen. Aber dann, zum Beispiel, dieser Satz: "Ich schätze die Arbeit ziviler Seenotretter ausdrücklich, sie haben unglaublich vielen Menschen das Leben gerettet."

Angela Merkel hat das vor zwei Monaten genau so gesagt. (Petra Stuiber, 16.10.2018)