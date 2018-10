Borussia Dortmund hat neuen Lewandowski im Visier

Polnisches Supertalent Krzysztof Piatek als Goalgetter von Topklubs in Europa begehrt

Erst Lewandowski, dann Aubameyang, jetzt Paco Alcácer. Der deutsche Bundesligist Borussia Dortmund hatte bei der Stürmer-Suche in jüngster Vergangenheit fast immer ein goldenes Händchen. Nun jagt der BVB den nächsten Goalgetter. Laut "Bild" interessiert sich die Dortmunder für die Dienste des polnischen Mittelstürmers Krzysztof Piatek (23).

Der Angreifer hat in der aktuellen Saison für den FC Genua in jedem Spiel gescort, insgesamt hält er nach acht Serie-A- und einer Cup-Partie bei 13 Treffern. Auch im Nationalteam traf er jüngst bei der 2:3-Niederlage Polens gegen Portugal.

In Dortmund ruft Piatek Erinnerungen an Robert Lewandowski wach. In Genua hat der Stürmer noch einen Vertrag bis 2022 – bei einem Wechsel müsste der BVB also viel Geld ins Spiel bringen. Piatek ist laut "Transfermarkt" 15 Millionen Euro wert. Auch der FC Bayern und der FC Chelsea werden bereits mit Piatek in Verbindung gebracht. (red, 15.10.2018)