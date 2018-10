Fake New England Clam Chowder

Bostons Nationalgericht, eine cremige Suppe, schmeckt am besten mit selbstgemachten Crackern. Das Originalrezept wurde hier modifiziert

Boston und Clam Chowder gehören zusammen wie Italien und Pizza oder Österreich und Schnitzel. Das Nationalgericht Bostons beziehungsweise ganz New Englands ist eine cremige Suppe (chowder), die Muscheln (clams) enthält.

Serviert wird diese Suppe typischerweise mit kleinen runden Oyster-Crackern. Diese haben ihren Namen daher, dass sie früher angeblich gerne zu Austerneintöpfen serviert wurden – heute kennt man sie vor allem als Begleitung von Clam Chowder.

Nachdem Venusmuscheln für Österreich eher untypisch sind, habe ich sie hier mit Austernpilzen ersetzt, da diese eine ähnliche Konsistenz haben. Auch andere Schwammerln wie Steinpilze – oder zur Not sogar Champignons – können verwendet werden. Normalerweise enthält diese Suppe "clam juice", also entweder Kochflüssigkeit oder – im Fall von Dosenmuscheln – jene Flüssigkeit, in der die Muscheln eingelegt sind. In diesem Rezept wird ersatzweise eine leichte Gemüsebrühe verwendet.

foto: ursula schersch

Übrigens: Die meisten Bostoner sehen es als Beleidigung an, alles andere als ihre weiße Clam Chowder als dieses Gericht zu bezeichnen – etwa die rote, tomatenlastige Manhattan Clam Chowder.

Oyster Crackers:

150 g glattes Mehl (W 480)

1 gestr. TL Salz

1 gestr. TL Zucker

1 gehäufter TL Backpulver

30 g kalte Butter

75 ml kaltes Wasser

Chowder:

(4 Portionen)

120 g Austernpilze (oder andere Pilze)

1 mittlere Zwiebel (120 g)

1 Stange Sellerie ohne Grün (20 g)

3 mittlere festkochende Kartoffeln (300 g)

80 g Speck (3 dicke oder 5 dünne Schnitten)

3–4 leicht gehäufte EL Mehl*

1 Liter klare Suppe, heiß (hier: Gemüsebrühe)

200 ml Milch

150 ml Schlagobers

Salz und weißer Pfeffer

Ca. 3–4 EL Butter oder Öl zum Anbraten

Optional: Schnittlauch zum Garnieren

* Mit einer Einbrenn aus 3 EL Mehl erhält man eine leicht cremige Suppe. Wer eine dickflüssig-cremige Suppe bevorzugt, kann etwas mehr Mehl verwenden.