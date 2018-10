Großeinsatz der Polizei am Kölner Hauptbahnhof wegen Geiselnahme

Weitere Details sind noch nicht bekannt

Köln – Zu einer "Großlage" am Kölner Hauptbahnhof ist die Polizei am Montag ausgerückt, dabei handelt es sich laut der Behörde um eine Geiselnahme. Eine Frau soll in einem der Geschäftslokale am Bahnhof festgehalten werden. Auf Twitter wies die Polizei darauf hin, dass es derzeit keinerlei Hinweise auf Schüsse gebe, und bat darum, auf Spekulationen zu verzichten.

Zuvor gab es Berichte über Schüsse und Rauchentwicklung. Man wisse noch nicht genau, was los sei, sagte eine Polizeisprecherin. Es seien aber zahlreiche Kräfte unterwegs.

(APA, 15.10.2018)