Huawei stellt neues Flaggschiff-Handy Mate 20 (Pro) vor

Top-Gerät kostet 1000 Euro – dafür gibt es eine Triple-Cam, In-Display-Fingerabdruckleser und Reverse Wireless Charging

Eines seiner selbstgesteckten Ziele hat der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei dieses Jahr erreicht: Im zweiten Quartal dieses Jahres konnte man Apple erstmals vom 2. Platz in der Branche verdrängen. Nun setzt Huawei alles daran, den Marktführer Samsung einzuholen. Dabei soll das am Dienstag in London vorgestellte Mate 20 (Pro) helfen, das als neues Spitzenmodell positioniert wird,

Wasserdicht, Android 9 und business-tauglich

Das Gehäuse kommt in der üblichen Metall-Glas-Kombination. Es soll weniger rutschig und besser gegen den Verbleib von Fingerabdrücken geschützt sein. Es ist wasserdicht nach IP68-Standard, kann also bis zu 30 Minuten bei eihast dasner Süßwassertiefe von 1,5 Metern überstehen.

Als Betriebssystem kommt Andoid 9, mit Huaweis eigener "EMUI 9"-Oberfläche vorinstalliert, zum Einsatz. Das System unterstützt auch den schon vor längerem eingeführten "PC Mode". Erweitert wird dieser um drahtlose Anbindung eines zweiten Bildschirms mit eigenem Dongle. So kann das Handy etwa einerseits auf einem TV-Gerät ein Video anzeigen, während man daneben browst oder ein Telefonat führt.



Vorinstalliert sind auch Apps, die die "Digital Wellness"-Funktionen von Android 9 nutzen. Das Mate 20 Pro ist auch ein "Signature Device" für dieses Jahr, erfüllt also Googles Vorgabe für die Unterstützung neuer Codecs und anderer Multimedia-Funktionen. Seitens Google wird auch die Implementation von ARCore gelobt. Das neue Huawei-Spitzenhandy wird auch Teil des "Android Enterprise Recommended"-Programms für Firmen.

Fokus auf Kamera

Huawei will vor allem mit einer feinen Kamera punkten. Verbaut sind im Mate 20 Pro eine 40 MP-Hauptkamera mit F/1.8-Blende sowie eine 20MP-Kamera mit F/2.2-Blende mit Weitwinkelobjektiv und ein acht MP-Sensor für Telefotos. Dazu kommt eine Vielzahl an Features, die mit Künstlicher Intelligenz Aufnahmen verbessern. Auch vorne ist das Mate 20 Pro mit einer 24 MP-Frontkamera gut ausgestattet. Sie wird von einem "Flood Illuminator" unterstützt, also einem weichen Frontblitz. Dieser dient auch für die Gesichtsentsperrung.

foto: huawei Ein mit dem Mate 20 Pro aufgenommenes Regenbogenfoto.

Das Setup des Mate 20 ist im Prinzip ident, bietet aber niedrigere Auflösungen. Die Hauptkameras kommen hier auf 16, 12 und acht MP. Die Handys bieten einen optischen Dreifachzoom und einen fünffachen Hybridzoom.

Es gibt Super HDR und auch starke Nahaufnahmen und Porträts sollen gelingen. Ermöglicht werden auch allerlei Echtzeiteffekte für Videos, teils ebenfalls durch die KI ermöglicht. 3D-Erkennung ermöglicht außerdem neue Augmented-Reality-Features. Man kann Objekte als 3D-Modell per Scan "digitalisieren", animieren und anschließend in der Kamera in die echte Welt setzen – wovon sich freilich auch ein Video aufnehmen lässt.

foto: huawei

6,4 Zoll großer OLED-Bildschirm

Auch beim Display will Huawei nicht geizen: Der 6,4 Zoll große OLED-Bildschirm des Mate 20 Pro ist an den Seiten abgerundet, er soll eine sehr hohe Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixel ermöglichen und bietet HDR-Support. Der Fingerabdruckscanner ist unter dem Display verbaut. Das Mate 20 liefert ein IPS-LCD-Panel mit 6,5 Zoll und 2.244 x 1.080 Pixel. sowie deutlich kleinerem "Notch".

Dazu kommen eine Gesichtserkennung sowie ein Fingerabdruckscanner. Unter der Oberfläche werkt ein Kirin 980 Octacore, die Basisvariante des Mate 20 Pro hat 6 GB RAM. Der Hochleistungs-Chip soll unter anderem mehr Leistung für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz bieten soll. Das Mate 20 bietet einen klassischen, rückseitigen Fingerabdruckscanner und wird hierzulande auf vier GB RAM beschränkt sein.

Die Geräte bringen DualSIM-Support mit. Der zweite Steckplatz kann alternativ auch mit einer Speicherkarte des neuen nanoSD-Formats verwendet werden.

foto: huawei Die Spezifikationen des neuen Kirin 980.

Hochleistungs-Chip



Der Kirin 980 ist der erste kommerziell verfügbare Smartphone-Chip, der mit 7-Nanometer-Strukturbreiten gefertigt wird, wodurch mehr Transistoren auf die gleiche Fläche passen. Für das maschinelle Lernen wurden speziell zwei sogenannte Neuro-Prozessoren abgestellt, was unter anderem die Bilderkennung und die Bearbeitung von Fotos beschleunigen soll. Auch Apps sollen deutlich schneller starten – gegenüber aktuellen iPhones gibt man einen Vorsprung von einer Sekunde an.

Die KI soll auch helfen, Leistungsprobleme nach langfristiger Nutzung zu minimieren. KI-Unterstützung für die Satellitenauswahl bei der Verwendung von GPS soll höhere Genauigkeit für die Erfassung von Laufrouten oder Navigation bieten.

foto: huawei Die Spezifikationen der Kamera.

Gbit-LTE

Außerdem ist ein besonders schnelles LTE-Modem für Geschwindigkeiten von bis zu 1,4 Gigabit pro Sekunde im Download integriert. Der Speicherplatz des Mate 20 kann mit Huawei-eigenen "Nano Memory Cards" erweitert werden.

Der Akku des Mate 20 Pro wurde auf 4.200 mAh vergrößert. Selbst bei regelmäßiger Verwendung sollen über elf Stunden Laufzeit erreichbar sein. Auch Aufladen soll schnell gehen dank "Lightning Speed Charging", das mit 10 Volt und vier Ampere operiert. Binnen einer halben Stunde soll sich der Akku auf rund 70 Prozent aufladen lassen, wobei man auch betont, dass das System absolut sicher sei.

foto: derstandard.at/sulzbacher Der 3D-Scan in Aktion.

Das Mate 20 Pro erhält außerdem auch Support für Wireless Charging, das ebenfalls vergleichsweise schneller funktionieren soll. An Bord ist auch Unterstützung für drahtloses Reverse Charge, mit dem Handy lassen sich somit auch andere Geräte drahtlos laden.

Das "normale" Mate 20 verzichtet auf drahtloses Aufladen. Die Kapazität des Akkus fällt mit 4.000 mAh zudem etwas geringer aus.

Verfügbarkeit und Preis

Das Huawei Mate 20 Pro ist ab sofort erhältlich und wird 999 Euro kosten – damit spielt das Gerät in der Liga von Note 9 und iPhone XS. 799 Euro kostet das Mate 20. (sum, gpi, 16.10. 2018)

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend erweitert.