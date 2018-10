259 türkische Gemeindevorsteher wegen Terrorvorwürfen suspendiert

103 Dorfvorsteher und 156 Bezirksvorsteher betroffen

Ankara – Das türkische Innenministerium hat 259 Gemeindevorsteher wegen Terrorvorwürfen suspendiert. Ihnen werde Mitgliedschaft in oder Verbindungen zu Terrororganisationen oder illegalen Organisationen vorgeworfen, teilte das Innenministerium in Ankara am Montag mit. Um welche Organisationen es sich genau handelt, ging aus der Erklärung nicht hervor.

Betroffen seien 103 Dorfvorsteher und 156 Bezirksvorsteher. Sie hätten ihrer Aufgabe zuwider gehandelt, hieß es.

Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 geht die türkische Führung gegen mutmaßliche Anhänger der Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor. Die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Umsturzversuch verantwortlich. Zahlreiche Oppositionspolitiker im Südosten der Türkei wurden wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK abgesetzt. (APA, 15.10.2018)