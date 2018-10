Ministerrochaden vor Portugals Parlamentswahl

Neuer Wirtschafts- und Verteidigungsminister ernaannt

Lissabon – Portugals Ministerpräsident Antonio Costa baut im Vorfeld der Parlamentswahlen im kommenden Jahr seine Regierungsmannschaft um. Wirtschaftsminister Manuel Caldeira Cabral werde durch Kabinettsmiglied Pedro Siza Vieira ersetzt, teilte Costa am Sonntag mit. Der Anwalt trat im vergangenen Jahr in die Regierung ein.

Das Wirtschaftsministerium soll außerdem künftig nicht mehr für den Energiesektor zuständig sein sondern das Umweltministerium. Mit dem Schritt solle ein größerer Fokus auf "saubere Energien" gelegt werden.

Waffendiebstahl

Neuer Verteidigungsminister solle Joao Gomes Cravinho, der derzeitige EU-Botschafter in Brasilien, werden. Er löse Verteidigungsminister Jose Azeredo Lopes ab, der am Freitag nach einem Skandal um einen Waffendiebstahl zurückgetreten war. Die neuen Minister sollen am Montag vereidigt werden. Die sozialistische Minderheitsregierung Costas war 2015 an die Macht gekommen. Im nächsten Jahr stehen Parlamentswahlen in Portugal an.

Portugal konnte 2014 nach einer schweren Schuldenkrise ein internationales Rettungsprogramm verlassen. Das Euro-Land hatte insgesamt 78 Milliarden Euro von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds erhalten. (APA/Reuters, 15.10.2018))