Wird Richard Madden der neue James Bond?

Der 32-Jährige ist bekannt aus "Game of Thrones" und "Bodyguard"

Da Daniel Craig nicht mehr will, wird es im 26. James-Bond-Film einen neuen Darsteller in der Hauptrolle geben müssen. Nachdem zuerst über Idris Elba spekuliert wurde, gibt es nun einen neuen Verdacht. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, soll Produzentin Barbara Broccoli neuerdings mit Richard Madden als neuem 007 liebäugeln.

bbc

Der 32-Jährige ist bekannt aus der Serie "Game of Thrones" und spielt auch in der BBC-Serie "Bodyguard". In dieser Rolle soll er die Bond-Entscheidungsträger beeindruckt haben. Ein offizielles Statement gibt es bisher nicht. (red, 15.10.2018)