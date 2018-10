Japanische Airline Ana steuert künftig Wien an

Ab Februar 2019 gibt es eine Direktverbindung zwischen Wien und Tokio

Wien – Rechtzeitig zum 150-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Japan und Österreich nimmt die japanische All Nippon Airways (Ana) mit 17. Februar 2019 eine Direktverbindung zwischen Wien und Tokio (Haneda) auf.

Die Route soll ganzjährig täglich bedient werden. Der Abflug in Tokio findet um 1.55 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 6 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11.50 Uhr mit Ankunft um 6.55 Uhr in Tokio. Geflogen wird mit einer Boeing 787-9, die 215 Sitzplätze bietet. (red, 15.10.2018)