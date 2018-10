Sigi Maurer und Zara rufen nun zum Spenden gegen Hass im Netz auf

100.000 Euro sollen gesammelt werden – damit wollen die grüne Ex-Abgeordnete und der Verein Maurers Prozesskosten finanzieren und andere Betroffene unterstützen

Wien – Eigentlich glaubte Sigi Maurer bis vor kurzem, ohne Spendenaufruf auszukommen – bis sie vergangenen Dienstag am Wiener Straflandesgericht erstinstanzlich wegen übler Nachrede verurteilt wurde, weil die grüne Ex-Politikerin die Identität jenes Bierhändlers geoutet hat, von dessen Geschäftsaccount sie im achten Wiener Bezirk äußerst obszöne Privatnachrichten erhalten hat. Ihre Anwältin legte umgehend Berufung gegen den Richterspruch ein – im Notfall will Maurer nicht nur wegen ihrer eigenen Causa bis Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen, wie sie versicherte.

In der nächsten Instanz soll der umstrittene Fall aber vom Wiener Oberlandesgericht verhandelt werden, denn auch der Anwalt des Bierhändlers, der die Botschaften nicht abgesendet haben will, Berufung eingelegt – auch um eine höhere Entschädigungszahlung zu bekommen, die Richter Stefan Apostol mit 4000 Euro angesetzt hat.

Nicht nur wegen der anstehenden Prozesskosten haben Maurer und der Verein Zara, der im Namen von Betroffenen seit Jahren gegen Diskriminierung kämpft, Montagvormittag ein Crowdfunding ins Leben gerufen, um vor allem den Frauenhass im Internet zu bekämpfen.

Mit dem gespendeten Geld will man "Klagen finanzieren und Präzedenzfälle schaffen", erklärte Maurer. Nach dem Urteil hätten ihr weit über tausend Menschen geschrieben, dass sie sie gerne unterstützen möchten – nun wolle sie "dieses großzügige Angebot" annehmen, auch im Sinne anderer Frauen, die im Internet belästigt, erniedrigt, bedroht werden.

Konkret soll mit der Spendenaktion ein "Rechtshilfefonds" geschaffen werden – über die Plattform respekt.net. Ziel ist es, 100.000 Euro zu sammeln, die einerseits für Maurers Prozesskosten, andererseits für andere Präzedenzfälle aufgewendet werden sollen.

Wie bereits einzelne Regierungsmitglieder der ÖVP wies auch Caroline Kerschbaumer von Zara darauf hin, dass hier eine Gesetzeslücke bestehe. "Wir fordern einen gesetzlichen Schutz der menschlichen Würde", so Kerschbauer. Denn zivilrechtliche Klagen kosteten viel Geld und Nerven – und seien deswegen für Betroffene keine Option. (Nina Weißensteiner, 15.10.2018)