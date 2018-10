947.000 sahen Wiener "Tatort"-Folge "Her mit der Marie!"

Barbara Eders Krimi war die meistgesehene Sendung am Wochenende

Wien – Als die Wiener Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) am Sonntagabend in ORF 1 ermittelten, waren 947.000 Österreicher dabei, der Marktanteil lag bei 28 Prozent. Damit war der "Tatort" von Regisseurin Barbara Eder, "Her mit der Marie!", die – von Nachrichtensendungen abgesehen –meistgesehene Sendung am Wochenende. (red, 15.10.2018)