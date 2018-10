Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten ein Baby

Kensington Palace verkündete die frohe Botschaft via Twitter

London – Herzogin Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry erwarten ein Baby. Der Kensington Palace verbreitete die Botschaft über Twitter.

Der Geburtstermin liege im Frühling 2019, so das Königshaus. Meghan und Harry haben im Mai geheiratet.

Reise durch Pazifikregion

Die beiden sind am Montag zum Auftakt einer zweiwöchigen Reise durch die Pazifikregion in Australien gelandet. Das Paar kam bei regnerischem Wetter in der australischen Metropole Sydney an. Ihre erste große gemeinsame Auslandsreise wird Harry und Meghan neben Australien auch in die Commonwealth-Staaten Fidschi, Tonga und Neuseeland führen.

Das offizielle Programm startet am Dienstag. Dann werden der Herzog und die Herzogin von Sussex in Sydney von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt. Auf dem Programm stehen auch Koala-Streicheln, ein Bootstrip durch den Hafen von Sydney und ein Besuch des berühmten Strandes Bondi Beach. (red, APA, 15.10.2018)