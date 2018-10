Herzog mit Israel Tabellenführer, Polen abgestiegen

Nach einem 2:0 gegen Albanien gute Aufstiegschancen für Team des Österreichers – Italien schickt Polen in Liga B

Wien/Beer Sheva – Andreas Herzog ist mit dem israelischen Fußball-Nationalteam in der Nations-League dank des zweiten Siegs innerhalb von vier Tagen auf Aufstiegskurs eingeschwenkt. Die Israelis bezwangen am Sonntag in Beer Sheva Albanien 2:0 und führen die Gruppe 1/Liga C mit 6 Punkten vor Schottland und Albanien (je 3) an. Italien (Liga A) besiegte Polen mit 1:0 und besiegelte damit den Abstieg der Gastgeber.

Zweimal Latte und ein spätes Tor

Italien, bei der WM im Sommer nur Zuschauer, kam in Chorzow endlich zum so dringend ersehnten Erfolgserlebnis. Doch es war eng, Cristiano Biraghi, der Abwehrspieler aus Florenz, stellte erst in der 92. Minute mit seinem Treffer die Weichen auf den ersten Sieg im dritten Gruppenspiel. Das Team von Roberto Mancini, das bei einer Niederlage selbst in die B-Staffel hätte absteigen müssen, hat mit vier Punkten nun wieder Chancen den Sieg in Gruppe 3, dafür ist am 17. November in Mailand aber ein Sieg gegen Tabellenführer Portugal notwendig. Die Portugiesen (6) haben ihre ersten beiden Partien gewonnen.

Im Schlesischen Stadion dominierten die Italiener zwar die erste Halbzeit gegen müde wirkende Polen, konnten aber einige gute Chancen nicht nüttzen. Pech war dabei, als Jorginho (1.) und Lorenzo Insigne (30.) nur die Latte trafen. Nach der Pause hielt Polen auch dank taktischer Umstellungen besser mit, dennoch hatte Italien die Riesenmöglichkeit auf die Führung. Leonardo Bernardeschi aber setzte einen Kopfball völlig freistehend neben das Tor (71.). Auf der Gegenseite scheiterten nur eine Minute später Kamil Grosicki und Arkadiusz Milik mit einer Doppelchance. Polen (1) hat aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen Italien keine Chance mehr auf den Klassenverbleib.

Zwei Heimsiege in Folge, eine Rarität

In Beer Sheva war Israels Torhüter Ariel Harush in der Anfangsphase mit zwei starken Aktionen der herausragende Mann in der Mannschaft von Trainer Herzog. Er parierte mit zunächst mit einem tollen Reflex auf der Linie einen Kopfball von Bekim Balaj (7.) und leitete eine Minute später den Führungstreffer ein. Der Mann des lokalen Erstligisten Hapoel Beer Sheva spielte einen weiten Abschlag genau in den Lauf von Tomer Hemed, der alleine auf und davon zog und aus gut 20 Metern am herausgeeilten Torhüter vorbei einschoss (8.). Dia Seba fixierte im Finish (83.) den Sieg, nachdem drei Minuten davor Salzburg-Stürmer Munas Dabbur eine große Chance vergeben hatte.

Herzog hatte mit Israel die ersten zwei Spiele seiner Amtszeit verloren, darunter ein 0:1 gegen Albanien in der Nations League. Ein 2:1 am vergangenen Donnerstag gegen Schottland brachte die Auswahl von Österreichs Rekordteamspieler dann aber zurück in den Aufstiegskampf, nun hat Israel ein Finale um einen Platz in der zweitklassigen Liga B. Am 20. November in Glasgow reicht gegen Schottland ein Remis, um Platz eins zu fixieren. Bereits die beiden Heimsiege hintereinander sind aber eine Art Meilenstein, seit über sieben Jahren ist das einer israelischen Auswhal nicht mehr gelungen.

Russland auf Kurs, slowakischer Teamchef geht

Russland steht nach zwei Siegen und einem Remis derweil ganz nahe am Aufstieg in die Erstklassigkeit. Die "Sbornaja", bei der Heim-WM im Sommer überraschend Viertelfinalist, besiegte im Olympia-Stadion von Sotschi die Türkei verdient mit 2:0 (1:0). Mit drei Zählern sind die Türken aus dem Rennen, Schweden (1) hat mit einem Spiel weniger noch theoretische Chancen um Platz eins in Gruppe 2 mitzumischen.

In der Slowakei hat Teamchef Jan Kozak sein Amt nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch niedergelegt. Es sei eine "überraschende Entscheidung" des 64-Jährigen gewesen, teilte der Verband SFZ mit. In der Nations League hatte die Slowakei am Samstag mit 1:2 (0:0) gegen Tschechien verloren und ist Tabellenletzter der Gruppe B1.

Unter Kozak hatte sich die Slowakei im Jahr 2016 erstmals als eigenständige Nation für eine Europameisterschaft qualifiziert und kam dort bis ins Achtelfinale. (APA, red – 14.10. 2018)

Ergebnisse vom Sonntag:

Nations League A/Gruppe 3:

Polen – Italien 0:1 (0:0)

Tor: Biraghi (92.)

Nations League B/Gruppe 2:

Russland – Türkei 2:0 (1:0)

Tore: Neustädter (20.), Tscheryschew (78.)

Nations League C/Gruppe 1:

Israel – Albanien 2:0 (1:0)

Tore: Hemed (8.), Seba (83.)

Nations League C/Gruppe 4 – 4. Runde:

Rumänien – Serbien 0:0

Rote Karte: Tamas (44./Rumänien)

Litauen – Montenegro 1:4 (0:3)

Tore: Baravykas (88.) bzw. Mugosa (10., 45.+1/Elfmeter), Kopitovic, (35.), Zoric (86.)

Nations League D/Gruppe 3:

Aserbaidschan – Malta 1:1 (0:1)

Tore: Abdullajew (53.) bzw. Muscat (37.)

Färöer – Kosovo 1:1 (0:1)

Tore: Jönsen (50.) bzw. Rashica (9.)