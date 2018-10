Teamchef Foda setzt gegen Dänemark auf kleine Abordnung

Österreich fährt entspannt und geschwächt nach Herning – Wogen beim Gegner nach Konflikt zwischen Verband und Internationalen noch nicht geglättet

Herning/Wien – Österreichs Fußballteam, oder das, was von ihm übrig geblieben ist, fliegt am Montag nach Dänemark, um am Dienstag in Herning in aller Freundschaft zu testen (20.45 Uhr, ORF 1). Nach dem 1:0-Sieg in der Nations League gegen Nordirland hat Franco Foda den Torschützen Marko Anautovic und Stefan Lainer von dieser Partie befreit, beiden leiden an Knieschmerzen. Maximilian Wöber und Konrad Laimer wechselten zur U21-Auswahl, die trifft ebenfalls am Dienstag in St. Pölten auf Russland, mit einem Sieg wäre die Chance auf eine EM-Teilnahme gewahrt.

Foda stockte lediglich mit dem Rapidler Marvin Potzmann auf. Der Teamchef sieht die Lage gelassen: "Es ist die Chance für andere, ihr Können zu zeigen." Als Kapitän könnte Sebastian Prödl einlaufen, der 35-jährige Marc Janko wird vermutlich einige Einsatzminuten bekommen. Louis Schaub ganz sicher viele. Auch Aleksandar Dragovic, unter Foda nur noch Ergänzungsspieler und Xaver Schlager könnten in die Startformation rutschen. "Wenn's passiert, dann passiert's, dann bin ich froh", meinte der Salzburger.

Dänischer Konflikt köchelt noch

Dänemark erreichte am Samstag in der Nations League in Irland ein 0:0. Thomas Delaney und Andreas Cornelius wurden von Trainer Aage Hareide heimgeschickt, sie sind quasi Arnautovic und Lainer. Ein seit Monaten schwelender Konflikt zwischen den Internationalen und dem Verband wurde zwar vor zwei Wochen offiziell beigelegt, die Wogen sind aber offensichtlich noch nicht ganz geglättet. Das bewies zuletzt ein offener Brief. Die drei Führungskräfte Kasper Schmeichel, Simon Kjaer und der gegen Österreich fehlende Christian Eriksen beklagten darin den rauen Umgangston mit ihnen und ihrem Repräsentanten Mads Öland in den Verhandlungen um den Sponsoring-Streit. Dabei war es um die Erlaubnis für die Kicker gegangen, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Nationalteam-Geldgeber stehen.

Zusammengewürfelt gegen die Slowakei

Der Verband lenkte schließlich ein, davor war aber viel Porzellan zerschlagen worden. Die dänischen Teamspieler hatten im September sogar ein Länderspiel auswärts gegen die Slowakei boykottiert. In dieser Partie trat Dänemark mit einer Rumpfmannschaft aus Profis unterer Ligen und Futsal-Spielern an und verlor 0:3. Auch Hareide ließ das coachen sein, John Jensen, einer der Europameister-Helden von 1992 sprang ein. Bei einer Absage des Spiels hätten hohe Strafen und möglicherweise sogar ein Ausschluss für die EM 2020 gedroht.

Die Mannschaft zählt im Moment zur Oberklasse der europäischen Nationen. Ihre Qualitäten bewiesen die Dänen unter anderem bei der WM in Russland, wo sie sich im Achtelfinale dem späteren Finalisten Kroatien erst im Elfmeterschießen geschlagen geben mussten. Damit blieben sie knapp hinter ihrem besten WM-Abschneiden, dem Viertelfinale bei der Endrunde 1998. Legendär ist und bleibt der EM-Titel von 1992, das 2:0 im Finale gegen Deutschland.

Im Match gegen Österreich muss Teamchef Hareide unter anderem auf Thomas Delaney (Dortmund) und Andreas Cornelius (Bordeaux) verzichten, beide sind angeschlagen. Nachnominiert wurden Christian Nörgaard (Fiorentina) und Kenneth Zohore (Cardiff City). Auch Topstar Eriksen steht wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zur Verfügung. (red, APA, 14.10. 2018)