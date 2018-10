Wiener "Tatort" über die Haberer der Unterwelt: Top oder Flop?

foto: orf/hubert mican

"Die Suche nach dem Mörder ist das Erkennen der sich auflösenden Klischees über die Wiener Unterwelt. Der grosse Boss ist ein gemütlicher Onkel mit Bart, der aufstrebende Jüngling sucht mit der Liebe seines Lebens einen Ausweg aus der vorgegebenen Gangster-Ordnung. Seine Alibibraut aus Afrika lässt er dabei auf dem verranzten Sofa liegen, so Inna Hartwich in der "Neuen Zürcher Zeitung". "Die Verwicklungen, die Regisseurin Barbara Eder in der Folge aufbietet, wirken zuweilen arg konstruiert. Zu lachen aber gibt's genug."