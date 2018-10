Spanien bei Heimsieg über England NL-Gruppensieger

Island droht der vorzeitige Abstieg – Bosnien empfängt in Österreich-Gruppe Nordirland

Sevilla/Reykjavik/Sarajevo – Spanien kann am Montagabend in Sevilla mit einem Heimerfolg über den WM-Vierten England zum ersten Gruppensieger der Nations League avancieren. Nach dem 2:1-Sieg auf der Insel sowie dem 6:0-Heimtriumph über Vizeweltmeister Kroatien führen die Iberer mit dem Maximum von sechs Zählern. England und Kroatien haben dagegen nach dem 0:0 am Freitagabend in Rijeka erst einen Punkt auf dem Konto.

Spaniens Stürmer Paco Alcacer war zuletzt ein Torgarant und will seine Serie auch gegen die Engländer fortsetzen. Für seinen Klub Borussia Dortmund schoss der 25-Jährige sechs Joker-Tore in weniger als 100 Einsatzminuten, dann feierte er seine Rückkehr ins Nationalteam, wo er prompt wieder zweimal traf und sein Team jubeln ließ. "Es ist ein bisschen von allem: Glück, Selbstbewusstsein, Vertrauen des Trainers, Einsätze und vor allem die tägliche Arbeit", sagte Alcacer zu seinem aktuellen Erfolgslauf.

Luis Enrique ist von seinem Goalgetter begeistert. "Alcacer ist aktuell gewaltig, weil er sich in einer Phase befindet, die Spieler nur selten erreichen", meinte der spanische Coach, der als Profi viele Jahre für die Topklubs Real Madrid und den FC Barcelona gespielt hatte. Obwohl Diego Costa bei der WM in Russland drei Tore in vier Spielen geschossen hatte, haben die Spanier einen solchen Stürmer wie Alcacer in ihrer Sturmmitte vermisst. "Was wir derzeit von ihm sehen, ist ein Wunder", lobte der Teamchef.

Während es bei den Spaniern nach dem Achtelfinal-Aus in Russland wieder prächtig läuft, ist England nach dem gefeierten WM-Halbfinale ähnlich wie Kroatien wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Denn auch die "Three Lions" müssen um den Klassenverbleib in der Topkategorie bangen. Das torlose Remis im "Geisterspiel" in Kroatien war zuletzt auch Ausdruck der eklatanten Abschlussschwäche von Englands Stürmern.

"Wir würden uns mehr Sorgen machen, wenn wir diese Chancen nicht herausspielen würden", relativierte Southgate. Fakt ist aber: In den vier Spielen seit dem Halbfinal-Einzug in Russland gelangen nur zwei Tore. Wird Spanien nicht bezwungen, ist die Finalteilnahme in der Nations League und damit der nächste englische Titeltraum passe.

Eine Entscheidung kann am Montagabend auch in Reykjavik fallen. Sollte Island das Heimspiel gegen die Schweiz nicht gewinnen, dann würden sie vorzeitig als Absteiger aus der Topliga feststehen, nachdem sie zum Auftakt in St. Gallen in ein 0:6-Debakel geschlittert und drei Tage später auch vor eigenem Publikum gegen den WM-Dritten Belgien 0:3 verloren hatten.

In der Österreich-Gruppe 3 der Liga B peilt Tabellenführer Bosnien-Herzegowina in Sarajevo gegen die Nordiren, die nach dem 0:1 am Freitagabend in Wien punktlos Letzter sind, den dritten Sieg im dritten Spiel an. Die Gäste müssen dabei auf ihren Stürmer Will Grigg verzichten, der sich bei seinem Kurzeinsatz als "Joker" gegen Österreich verletzte. (APA, 14.10.2018)