Mysteriöse Direktnachricht lässt Playstation 4 abstürzen

Manche Nutzer müssen die Konsole auf Werkseinstellung zurücksetzen, Einschränkung der Nachrichten bietet Schutz

Man kennt sie von Whatsapp und Co.: Auf den ersten Blick sinnfreie Nachrichten, die jedoch für einen Crash des Smartphones oder Rechners sorgen. Nun hat es auch die Playstation 4 erwischt. Momentan kursiert eine Direktnachricht, die das System einfrieren lässt. Manchen Nutzern hilft nicht einmal ein Neustart, sie müssen das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Nachricht via App löschen

Wer befürchtet, die Nachricht bekommen zu haben, kann sich auf dem Rechner oder den Smartphone-Apps in das Playstation Network einloggen und sie dort entfernen. Ein hilfreicher Schutz ist es, nur Freunden das Versenden von Direktnachrichten zu ermöglichen. Das kann in den Einstellungen der PS4 vorgenommen werden. Wer vom Hack betroffen ist, kann die Konsole in einem sicheren Modus starten und das System dan