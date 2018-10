Pariser Bürgermeisterin will Rathäuser im Winter für Obdachlose öffnen

Notunterkunft für Frauen im prunkvollen Hotel de Ville geplant

Paris – Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo will die Rathäuser der französischen Hauptstadt im Winter für Obdachlose öffnen. Auch im prunkvollen Hotel de Ville in der Innenstadt soll eine Notunterkunft für obdachlose Frauen eingerichtet werden, wie Hidalgo der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" sagte.

Bis zu hundert Frauen sollen dort tagsüber Essen und eine medizinische Versorgung bekommen und nachts im Rathaus übernachten können. Im Februar hatte die erste offizielle Zählung durch die Stadtverwaltung ergeben, dass in Paris fast 3.000 Menschen im Freien leben. Hidalgo will, dass es in diesem Winter für alle Plätze in Notschlafstellen gibt.

Die Stadtverwaltung will ihren Angaben zufolge die Hälfte der Plätze einrichten: 800 sind seit Februar schon geschaffen worden, 700 sollen bis Anfang 2019 noch hinzukommen – unter anderem in Bezirksrathäusern, leer stehenden Gebäuden und bestehenden Einrichtungen. Für 1.500 weitere Plätze sorgt demnach der französische Staat. (APA, 14.10.2018)